В Нововоронежском колледже состоялся круглый стол с директором АЭС

В Нововоронежском политехническом колледже (НВПК, филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ") состоялся круглый стол актива первокурсников и студентов выпускных групп с участием директора Нововоронежской АЭС, доктора технических наук Владимира Поварова.

"Нововоронежская АЭС - привлекательное место работы для наших студентов. Многие ребята хотят связать свою жизнь именно с этим предприятием. Здорово, что у них есть возможность напрямую пообщаться с руководством и задать интересующие их вопросы", - сказала и.о. директора НВПК НИЯУ МИФИ Елена Булатова.

Поводом для встречи стал День российского студенчества и 80-летие НИЯУ МИФИ. Мероприятие прошло в неформальной обстановке за чаепитием. Учащиеся подготовили презентацию об успехах и достижениях, о том, как проводят студенческие будни.

Директор НВ АЭС Владимир Поваров рассказал о своем пути в профессию атомщика, о жизни в общежитии, о студенческом братстве, работе в стройтрядах, встрече с Владимиром Высоцким и Андреем Макаревичем. Окончив в 1980 году Московский энергетический институт по специальности "Теплофизика", Владимир Поваров уже более 40 лет успешно работает в атомной отрасли, является доктором технических наук, автором множества научных публикаций, книг, а недавно возглавил новую кафедру при НИЯУ МИФИ "Технология ВВЭР в АЭС".

"Мы заинтересованы в высококвалифицированных специалистах, поэтому Нововоронежская АЭС уделяет приоритетное внимание развитию образования в сфере атомной энергетики. НИЯУ МИФИ славится крепкими традициями, компетентными педагогами, одаренными студентами с основательными знаниями, помогает молодым людям находить свое призвание. Студентам хочу пожелать больше читать классической литературы, грамотно спланировать жизненную программу, быть обязательными и много трудиться, тогда успехи не заставят себя долго ждать", -сказал в ходе встречи директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Стоит отметить, что сейчас НВПК переживает второе рождение: завершается реконструкция фасада здания. В этом году на базе колледжа при поддержке Концерна "Росэнергоатом", НВ АЭС впервые в атомной отрасли открылась новая специальность - дефектоскопист, которая востребована во всех отраслях промышленности, в том числе на атомных электростанциях.

В дальнейшем планируется масштабный проект по реорганизации Нововоронежского политехнического колледжа в Политехнический институт при НИЯУ МИФИ.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.