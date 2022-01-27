В Воскресенске нашли незаконное оружие и боеприпасы

Оружие в Воскресенске незаконно хранил 47-летний местный житель.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейские по месту бывшей работы злоумышленника - на одном из предприятий в деревне Золотово - обнаружили два пистолета, более 450 патронов различного калибра, приспособления для снаряжения боеприпасов и модернизации охолощенного оружия в его боевые аналоги. А до задержания мужчина успел выбросить в мусорный контейнер, расположенный рядом с его домом, пакет с 12 емкостями, в которых предположительно находился порох.

Экспертиза показала, что изъятое оружие является охолощенными пистолетами Макарова, переделанными самодельным способом в огнестрельное оружие, а 120 патронов пригодны для стрельбы. Остальные изъятые боеприпасы и вещество направлены на экспертизу.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.