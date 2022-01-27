Валидаторы в наземном транспорте помогут активировать баланс "Тройки"

У валидаторов в наземном транспорте открылась новая функция: они помогают активировать баланс на карте "Тройка". Об этом сообщает портал мэра Москвы.

При этом пополнить счет на транспортной карте можно онлайн, а после - приложить карту к считывающему устройству для активации баланса. Раньше такую операцию можно было провести только в метро, воспользовавшись специальным терминалом.

"Сейчас доступны 25 тыс. валидаторов на любом маршруте, практически в любой точке города. Это абсолютно новый сервис, при этом реализованный на уже действующем оборудовании - установки дополнительного не потребовалось. По поручению мэра Москвы мы делаем городской транспорт удобнее, в том числе предоставляем новые возможности для пополнения баланса и оплаты проезда", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Воспользоваться новой услугой просто: пассажир пополняет баланс карты через мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" или единый транспортный портал. После этого в салоне автобуса или трамвая ему нужно нажать на специальную кнопку справа от валидатора - на экране появится надпись об активации удаленного пополнения. Карту необходимо держать у валидатора до подтверждения на экране. По оценкам департамента транспорта, более 1 млн человек смогут ежедневно записывать билет на свою "Тройку" в любом наземном транспорте на каждом маршруте.

Напомним, что первыми оценить сервис смогли жители ТиНАО, где в декабре начали тестировать новинку на 90 автобусных маршрутах.