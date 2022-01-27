Видеокамеры выявят тех, кто нарушает правила выгула домашних животных

Даже если собаки вышли просто погавкать с балкона, они обязаны соблюдать правила. Фото: Сергей Михеев

Например, гражданин, брезгующий убрать за своим Барбосом, в первый раз рискует заплатить от 500 до 1,5 тысячи рублей. Повторное нарушение будет караться уже штрафом от 1,5 до 3 тысяч рублей. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

С инициативой выступила Московская областная Дума. Как поясняют разработчики проекта, выявлять нарушителей планируется в том числе с помощью видеокамер.

"В настоящее время на территории Московской области начала функционировать система "Безопасный регион", позволяющая эффективно отслеживать нарушения гражданами правил выгула животных", - подчеркивается в пояснительной записке.

Правительство России уже дало положительный отзыв на законопроект, высказав некоторые замечания. С тем же, что проблема весьма актуальна, никто не спорит.

Похоже, фраза "мы в ответе за тех, кого приручили" не дошла до сердец некоторых владельцев собак. Иначе бы не лежало на тротуарах наших городов столько следов от прогулок всяких Барбосов. И вопросы тут надо задавать совсем не Барбосам.

Крылатая фраза из книги - вовсе не литературное преувеличение, а юридический факт. Как рассказывают эксперты, еще в 2018 году был принят Закон "Об ответственном обращении с животными". В нем установлены общие требования к содержанию и выгулу домашних животных. Например, при выгуле надо убирать за любимцем плоды его жизнедеятельности (если выражаться официальным языком).

Предлагается ввести штрафы от 500 до 1,5 тысячи рублей для тех, кто не соблюдает правила выгула собак

Владельцу надлежит "исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги... во дворах домов, на детских и спортивных площадках". И так далее.

"Вместе с тем административная ответственность за нарушения содержания животных в КоАП РФ отсутствует, что исключает фактическое применение норм закона в части привлечения к ответственности недобросовестных владельцев животных", - говорится в пояснительной записке.

В Московской области за 11 месяцев прошлого года поступило 367 жалоб на ненадлежащее содержание домашних животных, "выразившееся в осуществлении выгула без соблюдения безопасности для окружающих людей и животных, в том числе бесконтрольный выгул, выгул в неустановленных местах", сообщают разработчики.

Немало аналогичных жалоб в других регионах.

Потому и предлагается подкрепить требования закона санкциями. Кроме того, председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян предложил бороться с нарушителями правил выгула собак с помощью социальной рекламы. Так как, по его словам, многие владельцы животных не знают о правилах.

"В России долго шли к новым для страны законам в области защиты прав животных и вот наконец их начали принимать, - говорит руководитель Федеральной горячей линии по защите животных Татьяна Бондаренко. - Закон, касающийся выгула домашних собак в специально отведенных для этого местах, полезен не только самим собакам и их владельцам, но и всем окружающим. Теперь важно, чтобы в регионах начали появляться специализированные места для прогулок с собаками. Потому что в ситуации, когда в областном центре такая площадка всего одна, как, например, в Курске, исполнение закона невозможно".