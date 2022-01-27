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27.01.2022 23:35
Рубрика: Власть

Воробьев предложил повышать зарплату учителям и привлекать в Подмосковье врачей

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8667)
Доходы - главный вопрос, который беспокоит людей. "Поэтому я хотел бы прежде всего остановиться на тех, кому нужна наша помощь", - с этих слов губернатор Московской области Андрей Воробьев начал свое ежегодное обращение к жителям. Это уже десятое обращение губернатора Воробьева, и всякий раз оно начинается с важных социальных вещей.
Перед обращением. Губернатор Воробьев несет жителям области хорошие новости. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО Перед обращением. Губернатор Воробьев несет жителям области хорошие новости. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Перед обращением. Губернатор Воробьев несет жителям области хорошие новости. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Глава региона, в частности, сообщил, что минимальная пенсия для одиноко проживающих граждан старше 65 лет в Подмосковье с 1 января выросла до 17 тысяч рублей. Минимум, который они получали до этого, составлял 12,7 тысячи. Доплата осуществляется из регионального бюджета, обязательным условием для ее получения станет временной ценз - пенсионер должен прожить в Подмосковье не менее 10 лет.

Фото: Михаил Терещенко/ Агентство «Москва»
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Социальная помощь будет не только адресной, но и проактивной. Губернатор привел пример: многодетные и малоимущие семьи с детьми получают 93 вида государственных и муниципальных услуг. 20 из них уже можно получить без визитов и заявлений куда-либо, и эта практика будет продолжена.

Андрей Воробьев предложил еще раз повысить зарплату учителям. Их денежное довольствие уже увеличили с 1 января на 5 тысяч рублей. Второе повышение будет в сентябре, но коснется только школ, которые входят в так называемую "зеленую" зону. В области, напомним, существует рейтингование школ, по итогам которого они попадают в одну из трех зон - зеленую, желтую и красную. "Зеленые" имеют лучшие показатели по числу олимпиадников и стобалльников ЕГЭ, новаций, применяемых при обучении, и еще нескольким критериям. "Желтые" считаются середнячками, которым есть к чему стремиться. А "красным" школам настоятельно рекомендуется пересмотреть свои подходы к работе и найму руководящего состава. Последних, к счастью, немного. "У нас большинство школ находится в "зеленой зоне", - добавил Воробьев. К сентябрю им выделят дополнительные гранты, которые пойдут на повышение зарплат педагогам. На выплату грантов в этом году предусмотрено более 2 миллиардов рублей. А еще в 2022-м в области откроются 20 новых школ. Что радует, учитывая, что по прогнозам регионального министерства образования одних только первоклассников в наступившем году будет 1,2 миллиона.

Сообщил губернатор и о том, что область намерена серьезно усилить штат врачей и фельдшеров скорой помощи. "Мы понимаем, что число имеющихся бригад не соответствует запросам", - объяснил Воробьев. Поэтому к 440 медицинским бригадам, работающим сегодня в службе 112, добавят еще 260. Проведут так же отладку IP-телефонии, чтобы людям было проще дозвониться в скорую помощь.

Развитие любого региона происходит только за счет слаженной командной работы

Дальнейшая модернизация, к слову, ожидает и больницы с поликлиниками. "За несколько лет мы купили 900 единиц тяжелого медицинского оборудования. В этом году приобретем еще более 100 рентгенов, маммографов, аппаратов КТ и МРТ", - уточнил Воробьев. А врачи смогут получить в пользование еще тысячу земельных участков. Причем к Домодедовскому округу, где в 2021-м впервые выделили 300 участков для создания поселка медиков, примкнули и другие муниципалитеты. Вводя эту меру поддержки, власти прежде всего ставили целью не простую раздачу земли, а быстрое создание полноценных жилых территорий. "Работаем над тем, чтобы у участков были дороги, заборы, газ и другая необходимая инфраструктура. Я уверен, скоро мы побываем на новоселье и покажем наш первый успешный опыт", - сказал губернатор.

Начали в регионе и программу "Приведи друга", также рассчитанную на пополнение штата медицинских специалистов. "Всем врачам, которые работают в наших больницах, мы предлагаем привести друзей и коллег. Если они успешно трудоустраиваются, тот, кто привел, получает выплату в размере 30-50 тысяч рублей", - анонсировал глава области.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Чтобы иметь возможность нести все эти расходы, нужно хорошо зарабатывать. Поэтому о поддержке бизнеса, налогами которого прирастает бюджет, власти тоже не забывают. Для инвесторов, особенно тех, кто готов приходить на отдаленные территории области, создаются особые условия. В частности, на 10 лет они освобождаются от налога на имущество, им существенно снижают другие налоги, а в трех сельскохозяйственных муниципалитетах - Серебряных Прудах, Лотошине и Шатуре - выдают в безвозмездное пользование по 10 гектаров земли. И 40% госзакупок сегодня осуществляется именно у предприятий малого и среднего бизнеса - в области никогда не было такого вовлечения мелких предпринимателей в систему государственных торгов.

"Развитие региона происходит за счет слаженной командной работы. Мы делаем ставки на синергию - включение в командную работу всех, кто отвечает за результат. Поиск способов, как сделать, а не причин, чтобы не делать, является для нас ключевым", - резюмировал Андрей Воробьев.

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