Врачам в Подмосковье начали доплачивать за трудоустройство коллег

В Подмосковье начата программа "Приведи друга", рассчитанная на пополнение штата медицинских специалистов. "Всем врачам, которые работают в наших больницах, мы предлагаем привести друзей и коллег. Если они успешно трудоустраиваются, тот, кто привел, получает выплату в размере 30-50 тысяч рублей", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Выступая с ежегодным обращением к жителям, он подчеркнул, что программа "Приведи друга" стала еще одной мерой для привлечения в регион врачей дефицитных специальностей, к числу которых относятся большинство узких специалистов, а также, как показала пандемия, терапевты, педиатры и фельдшеры скорой помощи. В прошлом году, напомнил губернатор, для этих же целей врачей начали обеспечивать бесплатной землей, а с января 2022-го - платить компенсации за аренду жилья приезжим специалистам.