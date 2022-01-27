Врачам в Подмосковье выдадут еще тысячу земельных участков

Еще тысячу земельных участков получат врачи подмосковных больниц и поликлиник в этом году. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям, к выдаче участков, начатой в Домодедовском городском округе, подключились и другие муниципалитеты.

Эта мера поддержки медицинских работников, напомним, была введена в регионе в прошлом году. Власти начали предоставлять врачам дефицитных специальностей участки для строительства индивидуального жилья. Медики тогда получили 300 участков в Домодедовском округе, теперь же география существенно расширится.

Воробьев подчеркнул: вводя эту меру поддержки, власти, прежде всего, ставили целью не простую раздачу земли, а быстрое создание полноценных жилых поселков для медиков. "Поэтому мы работаем над тем, чтобы у участков были дороги, заборы, газ и другая необходимая инфраструктура. Я уверен, что скоро мы уже побываем на новоселье и покажем наш первый успешный опыт", - резюмировал губернатор.