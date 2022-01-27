В краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) на 2022 год внесено 57 объектов капитального строительства. Без малого половина из них - учреждения медицинского профиля. В списке КАИП также значатся учебные и дошкольные детские заведения, спортивные центры, жилые дома, очаги культуры, сооружения для защиты от наводнений.

На 45 объектах работы развернулись еще в прошлые годы, к возведению еще 12-ти строители приступят в ближайшее время.

- Необходимо обеспечить своевременную контрактацию всех новых проектов. Это первоочередная задача. В целом и новые объекты, и несколько десятков вводимых в 2022 году - это огромная ответственность. Важно навести порядок в отрасли и не допустить очередных долгостроев, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Фото: Рафаэль Зарипов/РГ

В нынешнем году намечено ввести 34 социальных объекта. Свыше 60 процентов из них относятся к сферам здравоохранения и образования. В 2022-м в разных районах края должны появиться шесть фельдшерско-акушерских пунктов, а в Хабаровске - палатный корпус противотуберкулезного диспансера, инфекционный корпус детской краевой клинической больницы, поликлиника в Прибрежном микрорайоне. Достроят два детских сада - в селе Матвеевка Хабаровского района и 2-м Привокзальном районе Комсомольска-на-Амуре, и две школы - в селах Найхин и Мичуринское. До конца года завершат 3-й и 4-й этапы регионального центра развития спорта, гидротехнические сооружения в районе яхт-клуба в Хабаровске и дамбу, защищающую от затопления южную часть регионального центра. Запланирован ввод таких сооружений и в Комсомольске-на-Амуре.

По объектам КАИП на 2022 год предусмотрено выделение 6,1 миллиарда рублей из федерального бюджета и 3,9 миллиарда - из краевого. При восстановлении финансирования по Единой субсидии общий объем средств составит 11,5 миллиарда рублей.

Строительная отрасль края оживает.

- В целом 2021 год мы закончили с ростом по многим показателям в сравнении с 2020-м. И особо хотелось отметить ввод жилья в 2021 году - около 320 тысяч квадратных метров, - сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров. - К сожалению, не все поставленные задачи удалось реализовать. На это влияло много факторов. В их числе - сложности с привлечением подрядных организаций к строительству объектов в удаленных населенных пунктах.

В Хабаровском крае уже сформирован базовый состав предприятий-участников промышленного кластера производителей строительных материалов

Кроме того, на темпы ввода объектов влияют антиковидные ограничения и дороговизна строительных материалов, что в конечном итоге отражается на стоимости жилья, социальных и промышленных объектов.

- Мы должны снижать цену жилья не административными поручениями и ресурсами, а экономическими механизмами. Для этого нужно увеличить предложение на рынке и добиться реальной живой конкуренции между застройщиками, - указал Керим Сунгуров.

Как отметил Михаил Дегтярев, несмотря на то что край располагает высоким потенциалом для производства строительных материалов, большая часть из них закупается в других регионах, а это крайне негативно сказывается на конечной стоимости квадратного метра. Для решения проблемы по поручению главы государства от 16 октября 2021 года в Хабаровском крае создается промышленный кластер производителей строительных материалов. Уже сформирован базовый состав его участников.

Фото: Рафаэль Зарипов/РГ

В регионе выпускается ряд стройматериалов, в частности, кирпич, каменная вата, пластиковые водостоки и трубы. Ожидается открытие предприятий по изготовлению железобетонных изделий, сухих смесей и красок, асфальта и газоячеистого бетона.

Кластер станет материальной основой комплексного развития жилищного строительства, которое отвечает одной из пяти флагманских инициатив главы региона - "Край комфортного проживания".

Механизм комплексного развития территорий (КРТ) запускается в этом году. В Хабаровске для него определены 32 площадки. Одна из них - в районе переулка Брянский в Северном микрорайоне города, где планируется ввести до 500 тысяч квадратных метров жилья.

- Для нас начало реализации крупного проекта комплексного развития территории в северной части Хабаровска - вопрос чрезвычайной важности. Этот район долгое время застраивался и развивался неравномерно. Вовлечение в оборот площадки "Брянская" обеспечит ритмичное развитие агломерации, - считает Михаил Дегтярев.

Кроме того, по словам Керима Сунгурова, в северной части города намечено дальнейшее развитие микрорайона "Ореховая сопка", жилищный потенциал которого - около миллиона "квадратов".

- Наша задача - обеспечить ввод качественного, хорошего и безопасного жилья, - подчеркнул заместитель председателя правительства края по вопросам строительства.