Чартеры на Байкал, на Сахалин и в Мурманск запустят с февраля

Туры на Байкал, на Сахалин и в Мурманск на основе чартерной перевозки запустят с февраля, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Чартеры на Байкал в Республику Бурятия полетят с 12 февраля, в Мурманскую область - с 18 февраля, на Сахалин - с 25 февраля, уточнила Догузова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Она отметила, что активная работа идет с различными регионами. Более десяти чартерных направлений было запущено в прошлом году. При этом на Новый год чартерные программы, например, на Байкал летали со 100% загрузкой.

На Байкале с февраля начинается высокий сезон, так как именно в это время на озере самый чистый, "фантастической красоты" лед, заметила глава Ростуризма. Туристы также смогут окунуться в местный этнический колорит, попробовать местную кухню.

В Мурманск чартеры также уже летали. Арктика, отметила Догузова, находится всего в двух часах лета от Москвы. Путешественники смогут увидеть северное сияние, необычную природу Арктики, покататься на лыжах. Горнолыжный курорт Хибины многие уже полюбили.

Сахалин также дает возможность покататься на горных лыжах. При этом комплекс "Горный воздух" находится прямо в черте города, что очень удобно, подчеркнула Догузова.

Она также отметила, что жители регионов, куда летают чартеры, смогут по чартерной программе побывать на экскурсии в Москве. "Это дорога с двусторонним движением", - сказала глава Ростуризма.

Чартерная программ запускается туроператором TUI Россия. Как отметил генеральный директор компании Тарас Демура, чартеры будут летать до марта.

Стоимость туров на Байкал начинается всего от 38 тысяч рублей за человека. Туристы попробуют местную кухню, смогут покататься на собачьих упряжках, рассказал Демура.

Стоимость туров в Мурманскую область по программе "Русская Лапландия" стартует от 50 тысяч рублей на человека. В этом году специально сдвинули сроки программы на февраль - март, когда больше световых дней. Путешественникам покажут Териберку, покатают на оленьих и собачьих упряжках. К тому же Мурманская область - столица морепродуктов, можно будет отведать различные блюда, добавил Демура.

Туры на Сахалин стоят от 42 тысяч рублей на человека. Раньше столько стоил один только перелет, заметил глава туркомпании. При этом Сахалин - это не только горнолыжное направление. Здесь также прекрасная рыбалка, можно ловить краба. В этом году у туристов также появилась возможность посетить остров Итуруп, отметил Демура.

Он также добавил, что продолжают летать чартеры на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Стоимость таких туров составляет от 33 тысяч рублей на человека.