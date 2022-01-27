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27.01.2022 21:29
Рубрика: Экономика

Чартеры на Байкал, Сахалин и в Мурманск запустят с февраля

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Туры на Байкал, на Сахалин и в Мурманск на основе чартерной перевозки запустят с февраля, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Туроператор уверяет, что комплексный пакет обойдется в два раза дешевле, чем самостоятельное путешествие.

На Байкал в Республику Бурятия чартеры полетят с 12 февраля, в Мурманскую область - с 18 февраля, а на Сахалин - с 25 февраля. Действовать чартерная программа будет примерно до середины марта.

Фото: РИА Новости
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Как отметила Догузова, чартерные программы - это способ поддержать внутренний туризм. Половина стоимости фрахта самолета туроператору компенсирует государство. Благодаря этому путешествию в самые отдаленные части страны становятся доступнее.

Туры на базе чартерной перевозки действительно стоят примерно в два раза меньше, чем потратил бы на подобное путешествие самостоятельный турист, заметил генеральный директор туркомпании TUI Россия Тарас Демура. Например, комплексный тур на Сахалин стоит от 42 тыс. рублей на человека. Раньше столько стоил один только перелет, пояснил он. На Сахалине есть современный горнолыжный комплекс "Горный воздух", который расположен в черте города, что очень удобно. Но это не только горнолыжное направление. На Сахалине также прекрасная рыбалка, можно ловить краба. У туристов даже будет возможность посетить остров Итуруп, отметил Демура.

Стоимость туров на Байкал начинается всего от 38 тыс. рублей за человека. Туристы попробуют местную кухню, смогут покататься на собачьих упряжках. На Байкале с февраля начинается высокий сезон, так как именно в это время на озере самый чистый, "фантастической красоты" лед, заметила глава Ростуризма. Туристы также смогут окунуться в местный этнический колорит, попробовать местную кухню.

Комплексные зимние туры на Байкал стоят всего от 38 тыс. рублей на человека

Туры в Мурманскую область обойдутся от 50 тыс. рублей на человека. В этом году специально сдвинули сроки программы на февраль - март, когда больше световых дней. Путешественникам покажут Териберку, покатают на оленьих и собачьих упряжках. К тому же Мурманская область - столица морепродуктов, можно будет отведать различные блюда, пообещал Демура.

Чартерные программы по России запустили с прошлого года. Действовало более 10 направлений. При этом на Новый год чартеры летали со 100%-ной загрузкой, отметила Догузова. Жители регионов, куда летают чартеры, также смогут побывать в Москве. "Это дорога с двусторонним движением", - добавила она.

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