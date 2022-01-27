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27.01.2022 10:10
Рубрика: Власть

Объявлена дата запуска зимних чартеров в Бурятию

Текст: Татьяна Дмитракова
Объявлена дата начала зимней чартерной программы в Республику Бурятия.
Фото: Министерство туризма Республики Бурятия Фото: Министерство туризма Республики Бурятия
Фото: Министерство туризма Республики Бурятия

Как сообщили в министерстве туризма РБ, программа с очень символичным названием "Лед Байкала и солнце Бурятии" стартует 12 февраля и продлится до конца марта 2022 года.

Тур длительностью восемь дней и семь ночей будет стоить от 35706 рублей на человека. Эта цена включает авиаперелет, проживание в отеле 3* в Улан-Удэ (четыре ночи, питание - завтраки), проживание в отеле на Байкале (три ночи), трансфер аэропорт - отель - аэропорт, две-три базовые экскурсии.

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- При разработке маршрутов мы постарались наполнить время пребывания туристов в республике самым полезным содержанием. Надо отметить, что чартерная программа - это не только отдых в первозданной природе, - подчеркнул глава республики Алексей Цыденов. - Это, прежде всего, культурный, познавательный и этнический туризм. Буддийские монастыри привлекают тысячи паломников ежегодно. Самый известный храм буддизма - Иволгинский дацан, где хранится драгоценное нетленное тело Хамбо Ламы Итигэлова. У нас, пожалуй, самая большая община старообрядцев в России, которые сохранили свой уникальный уклад жизни. Такую Россию вы еще не видели.

Напомним, чартерные рейсы в Республику Бурятия впервые были запущены летом 2020 года. 6 февраля 2021 года открылась зимняя программа с рейсами из Москвы и Екатеринбурга.

Продление зимней чартерной программы стало возможным благодаря соглашению между Федеральным агентством по туризму РФ, правительством Республики Бурятии и компанией "TUI Россия", которое было подписано в рамках Восточного экономического форума 2-3 сентября во Владивостоке.

- Мы уже видим, что продвижение туристического потенциала Бурятии дает свои плоды. О республике больше знают и говорят и в тех регионах, откуда прилетали на чартерах туристы, и в других - массовый турпоток способствует выходу на федеральный уровень, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

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