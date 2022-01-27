Эксперт: Инфляция в Приморье превысила общероссийский уровень

Уровень инфляции в России не является приемлемым ни для кого, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. На ситуацию, по его словам, давят внешние и внутренние факторы.

Давайте посмотрим, как выглядел в 2021 году с точки зрения экономического развития Приморский край. Согласно статистическим данным не упала покупательная способность населения. Увеличился товарооборот - почти на 15 процентов.

Но одновременно с этим выросли цены на продукты питания. У меня есть данные, согласованные с министром сельского хозяйства края: куриное мясо за 2021 год подорожало на 29,3 процента, говядина - на 15,2, гречневая крупа - на 24,8, куриные яйца - на 20,9, морковь - на 35,6, картофель - на 62,6, а капуста и вовсе на 124,2 процента. Бензин подскочил в цене на 8,5 процента, стройматериалы - на 56,3, автомобили - на 19. Поэтому я убежден, что по итогам года наш регион имел инфляцию на уровне 30 процентов, а не 8,3, как сообщил Росстат применительно ко всей стране.

Затраты сельских тружеников Приморья в 2021 году выросли так: топливо - на 10-12 процентов, химические удобрения, которые мы сами производим, - на 45-70, ядохимикаты - на 25, сельхозтехника - на 20 процентов. Поэтому вся выпускаемая в крае сельхозпродукция подорожала на 15-20 процентов. Но, сошлюсь на того же регионального министра сельского хозяйства, беда еще и в том, что сегодня крестьяне держат в хранилищах огромные запасы овощей и другой продукции, которая способна долежать до весны, чтобы продать ее по высоким ценам в марте-апреле.

Куриное мясо за 2021 год подорожало в Приморье на 29,3 процента, говядина - на 15,2, морковь - на 35,6, картофель - на 62,6, а капуста и вовсе на 124,2 процента

При этом в 2021-м в Приморье зафиксирован по сравнению с предыдущим годом прирост макроэкономических показателей по основным отраслям экономики: промышленному производству, транспорту и по тому же сельскому хозяйству. Напомню, в 2020-м индексы не выросли.

Отдельно я бы выделил удачу, свалившуюся на транспортную отрасль, когда поток транзитных товаров из Юго-Восточной Азии хлынул в наши порты. Это загрузило работой не только морские гавани, но и железнодорожный и автомобильный транспорт. А вот в строительстве, особенно жилья, больших успехов нет.

Но самое важное: мы не подошли к решению главной задачи - увеличению численности населения и продолжительности его жизни. Среди российских регионов край, увы, на задворках по количеству родившихся в 2021 году. И по сравнению с 2020-м их число снизилось, а умерших - увеличилось. К этому добавилась и миграционная составляющая: из Приморья уехало больше людей, чем приехало сюда. По данному показателю мы входим в тройку самых неблагополучных субъектов ДФО.

Я полагаю, что и 2022 год не подарит нам ни резкого роста доходов населения, ни снижения цен на продукты.

Но нечто положительное на этом фоне есть. Худо-бедно и с раскачкой, но стали открываться границы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Это дает все-таки основания надеяться, что, если ситуация (в том числе и с "омикроном") будет идти по оптимистичному сценарию, к лету туристическая отрасль Приморья получит толчок к возобновлению развития.