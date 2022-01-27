Эксперт: Инфляция в Приморье превысила общероссийский уровень

Новости

Россияне чаще других получали финское гражданство в 2021 году 09:24
Большинство родителей школьников связывают их будущее с ИТ-сферой 09:22
Боец Нацгвардии Украины открыл огонь по сослуживцам в Днепре 09:22
МИД Китая напомнил о необходимости вернуться к Минским соглашениям 09:12
Заместителя мэра Иркутского района задержали за взятку в 13 миллионов 09:01
В ПФР рассказали, кто из беременных имеет право на выплату в 30 тысяч рублей 09:00
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников 08:55
Школьники Новосибирской области уйдут на дистанционное обучение 08:32
Медведев: Выход из соглашений - плохой фон для продолжения переговоров 08:08
Медведев: В пересмотре ядерной доктрины России нет необходимости 08:05
Медведев: Военного союза с Китаем нет, и к этому никто не стремится 08:03
Медведев: Парадокс существования НАТО в том, что у альянса сейчас нет противника 08:02
Медведев сомневается в размещении вооружений на Кубе или в Венесуэле, как при СССР 08:00
Козак назвал переговоры по Украине в Париже аудитом Минских соглашений 07:50
Экономист напомнил о возможности "купить" страховой стаж для пенсии 07:40
Биолог рассказала, как после "омикрона" избежать постковидного синдрома 06:58
Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 06:15
Медведев назвал хорошие примеры сотрудничества с США 06:05
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым 05:23
Диетолог Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута 04:33
Сенатор Пушков не исключил провокаций со стороны Украины 03:42
Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад волны COVID-19 в начале февраля 02:55
Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 02:20
Инфекционист Минздрава Чуланов дал совет непривитым гражданам 01:50
Врач Жемчугов: После "омикрона" коронавирус "уйдет" к животным 01:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
27.01.2022 08:29

Эксперт: Инфляция в Приморье превысила общероссийский уровень

Текст: Александр Латкин (профессор Владивостокского университета экономики и сервиса)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 18(8666)
Уровень инфляции в России не является приемлемым ни для кого, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. На ситуацию, по его словам, давят внешние и внутренние факторы.

Давайте посмотрим, как выглядел в 2021 году с точки зрения экономического развития Приморский край. Согласно статистическим данным не упала покупательная способность населения. Увеличился товарооборот - почти на 15 процентов.

Фото: Валерий Морев/ ТАСС
Какие отрасли в 2021 году показали наибольшую прибыльность

Но одновременно с этим выросли цены на продукты питания. У меня есть данные, согласованные с министром сельского хозяйства края: куриное мясо за 2021 год подорожало на 29,3 процента, говядина - на 15,2, гречневая крупа - на 24,8, куриные яйца - на 20,9, морковь - на 35,6, картофель - на 62,6, а капуста и вовсе на 124,2 процента. Бензин подскочил в цене на 8,5 процента, стройматериалы - на 56,3, автомобили - на 19. Поэтому я убежден, что по итогам года наш регион имел инфляцию на уровне 30 процентов, а не 8,3, как сообщил Росстат применительно ко всей стране.

Затраты сельских тружеников Приморья в 2021 году выросли так: топливо - на 10-12 процентов, химические удобрения, которые мы сами производим, - на 45-70, ядохимикаты - на 25, сельхозтехника - на 20 процентов. Поэтому вся выпускаемая в крае сельхозпродукция подорожала на 15-20 процентов. Но, сошлюсь на того же регионального министра сельского хозяйства, беда еще и в том, что сегодня крестьяне держат в хранилищах огромные запасы овощей и другой продукции, которая способна долежать до весны, чтобы продать ее по высоким ценам в марте-апреле.

Куриное мясо за 2021 год подорожало в Приморье на 29,3 процента, говядина - на 15,2, морковь - на 35,6, картофель - на 62,6, а капуста и вовсе на 124,2 процента

При этом в 2021-м в Приморье зафиксирован по сравнению с предыдущим годом прирост макроэкономических показателей по основным отраслям экономики: промышленному производству, транспорту и по тому же сельскому хозяйству. Напомню, в 2020-м индексы не выросли.

Отдельно я бы выделил удачу, свалившуюся на транспортную отрасль, когда поток транзитных товаров из Юго-Восточной Азии хлынул в наши порты. Это загрузило работой не только морские гавани, но и железнодорожный и автомобильный транспорт. А вот в строительстве, особенно жилья, больших успехов нет.

Власти предложили меры по сдерживанию цен на молоко

Но самое важное: мы не подошли к решению главной задачи - увеличению численности населения и продолжительности его жизни. Среди российских регионов край, увы, на задворках по количеству родившихся в 2021 году. И по сравнению с 2020-м их число снизилось, а умерших - увеличилось. К этому добавилась и миграционная составляющая: из Приморья уехало больше людей, чем приехало сюда. По данному показателю мы входим в тройку самых неблагополучных субъектов ДФО.

Я полагаю, что и 2022 год не подарит нам ни резкого роста доходов населения, ни снижения цен на продукты.

Но нечто положительное на этом фоне есть. Худо-бедно и с раскачкой, но стали открываться границы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Это дает все-таки основания надеяться, что, если ситуация (в том числе и с "омикроном") будет идти по оптимистичному сценарию, к лету туристическая отрасль Приморья получит толчок к возобновлению развития.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Володин: Запад хочет перечеркнуть подвиг советского народа
Козак назвал переговоры по Украине в Париже аудитом Минских соглашений
Школьники Новосибирской области уйдут на дистанционное обучение
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус