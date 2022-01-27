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Рубрика: Общество

Как привлечь людей на Дальний Восток для жизни и работы

Текст: Елена Подоляк
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 18(8666)
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию в правительстве страны, на которой обсудили первоочередные шаги, необходимые для устойчивого развития Дальнего Востока, в том числе и самую важную задачу - улучшение демографической ситуации.

Сейчас в регионах округа проживает более восьми миллионов человек, что, по словам Мишустина, совсем немного для такой огромной территории.

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- Президент отмечал, что хотя темпы оттока людей с Дальнего Востока сократились, он все же остается, и за три предыдущих года число местных жителей снизилось примерно на 100 тысяч человек. Но есть и приток на Дальний Восток. За тот же период в округ приехали более 20 тысяч человек, - привел данные российский премьер.

Как сделать так, чтобы люди, особенно молодежь и высококвалифицированные специалисты, не покидали ДФО, а прибывали сюда на постоянное место жительства?

Проблема существует с начала 90-х годов прошлого века, поэтому причины бегства с восточных рубежей давно изучены. Среди них недовольство качеством образования, медицины, жилья, плохая транспортная доступность, повсеместная дороговизна.

На улучшение инфраструктуры ориентирована Национальная программа социально-экономического развития ДФО на ближайшие 13 лет. Она была запущена более года назад, и в 2022-м на нее потратят свыше 100 миллиардов рублей.

Как считает руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования (Владивосток) Александр Ивашкин, меры не сработают так, как надо, если не обратить внимание на доходы населения.

- Основная проблема - заработная плата. Мы живем в условиях, когда соотношение доходов и расходов у подавляющего числа дальневосточников неадекватно. У людей не остается резервов на то, чтобы учиться, делать накопления, развивать домохозяйство, - констатирует он.

По мнению эксперта, первым шагом должно стать внед­рение дальневосточного коэффициента на пенсию дальневосточников. Как оценивает Ивашкин, численность проживающих в ДФО получателей трудовых пенсий составляет около 900 тысяч человек. Чтобы платить им дальневосточную надбавку, понадобится около 14 миллиардов рублей ежегодно. Затем или одновременно нужно сделать так, чтобы все работающие в округе получали дополнительные надбавки, которые существенно поднимут заработные платы. Начать следует с людей, занятых во всех бюджетных сферах. Бизнесу ничего не останется, как подтягиваться к заданной планке. Можно подумать и об освобождении от подоходного налога тех, кто отработал на Дальнем Востоке некоторое время, допустим, десять лет.

Фото: iStock
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Доцент кафедры "Финансы и кредит" Школы экономических наук Дальневосточного федерального университета, к.э.н Максим Кривелевич предлагает пойти дальше, ориентируясь на опыт других северных стран, где жителям отдаленных и не слишком развитых регионов доплачивают за сам факт проживания там.

- Такая концепция много лет применяется в американском штате Аляска. Более 15 лет исследований доказали ее эффективность. 22 процента налоговых сборов с сырьевых отраслей штата идут в соответствующий фонд, который через управляющие компании вкладывает их в инструменты финансового рынка - акции, облигации, инфраструктурные проекты. После очистки от инфляции прибыль составляет около 11 процентов, пять из них ежегодно раздают жителям штата. Эта схема работает: она закрепляет людей, способствует росту рождаемости, защищает стариков, - приводит он пример.

В регионах Общество Соцсфера Демография Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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