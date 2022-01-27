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Рубрика: Digital

Как за семь лет в ДФО продвинулись в решении цифрового уравнения

Текст: Александр Филимоненко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 18(8666)
В регионах ДФО завершился первый этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 1.0), стартовавшей в 2014 году. В отдаленные дальневосточные поселения пришли высокоскоростной интернет и сотовая связь стандарта LTE.
Есть связь! Специалисты телекоммуникационной компании подключили к интернету сотни населенных пунктов Дальнего Востока. Фото: ПАО "Ростелеком" Есть связь! Специалисты телекоммуникационной компании подключили к интернету сотни населенных пунктов Дальнего Востока. Фото: ПАО "Ростелеком"
Есть связь! Специалисты телекоммуникационной компании подключили к интернету сотни населенных пунктов Дальнего Востока. Фото: ПАО "Ростелеком"

- В строй введены последние 13 точек доступа. Они находятся в шести регионах - Камчатском крае (поселок Крутогоровский, села Устьевое и Крутоберегово), в Якутии (села Авиапорт, Тыайа, Арыктах), Бурятии (поселки Холодная, Усть-Джилинда и Уакит), Магаданской области (поселок Бурхала и село Тауйск), Приморском крае (село Мельники) и в Чукотском АО (село Амгуэма), - уточнили в компании "Ростелеком", которая является единственным государственным оператором программы по соглашению с минцифры РФ.

До конца 2022 года в цифровой формат переведут 173 госуслуги для граждан

Первый этап УЦН был рассчитан на небольшие населенные пункты, в которых проживают от 250 до 500 человек и где нет ни сотовой связи, ни доступа в интернет. У почти 200 тысяч дальневосточников появился бесплатный выход в глобальную сеть по технологии Wi-Fi на скорости не менее десяти мегабит в секунду. Сельчане могут пользоваться порталом госуслуг, дистанционно учиться и работать, общаться в социальных сетях. Люди моментально оценили новые возможности. Например, за 2021 год жители одного поселения в Бурятии провели 3,4 тысячи Wi-Fi-сессий, скачивая за каждую в среднем более 1,1 гигабайта информации.

За семь лет в ДФО по программе УЦН построено более 13 тысяч километров волоконно-оптических линий связи в удаленных и труднодоступных местах, установлены базовые станции с Wi-Fi-точками.

- Проект оказался сложным и тяжелым на стадии внедрения. Были логистические проблемы, особенно в осенние месяцы. Тем не менее контракт мы исполнили в срок. Кроме того, за счет развития инфраструктуры удалось подключить к интернету не только домохозяйства, но и промышленные объекты, - говорит вице-президент - директор макрорегиона "Дальний Восток" компании-провайдера цифровых услуг и сервисов Андрей Карташов.

Между тем весной 2021 года в России стартовал проект УЦН 2.0, рассчитанный на мелкие поселения, где проживают от 100 до 500 человек. Пока в него включились четыре пилотных региона ДФО - Сахалинская и Магаданская области, Камчатский и Приморский края. Точки доступа по технологии Wi-Fi и сотовая связь появились в 14 селах, причем девять из них находятся в Приморье.

По контракту между правительством Республики Саха, муниципалитетом и "Ростелекомом" волоконно-оптический кабель впервые протянули за полярный круг - в якутский поселок Оленек

В декабре 2021-го минцифры обещало опубликовать утвержденную адресную программу УЦН 2.0 на текущий год по итогам народного голосования на портале "Госуслуги". До сих пор нет никакой информации о том, какие поселения вошли в нее. Известна лишь квота на каждый субъект Федерации.

Региональные власти называют программу УЦН важным этапом в развитии услуг связи в небольших отдаленных населенных пунктах, но одного этого проекта явно недостаточно. Например, в Забайкалье в нынешнем году собираются провести интернет и сотовую связь в 48 сел и поселков.

В ДФО создадут единое цифровое "окно" для планирования экономики

- 127 населенных пунктов включены в программу УЦН 2.0, из них 26 на 2022-й. 22 села мы должны обеспечить связью за счет регионального бюджета по программе приграничных территорий, - рассказал зампред правительства Забайкальского края Сергей Гордеев. - Но у нас без финансирования еще 80 населенных пунктов, где нет сотовой связи и интернета, а также восемь сел, где есть только голосовая связь. А кроме того, 46 населенных пунктов, где менее 100 жителей, и четыре, где проживает более 500 человек, из-за чего эти села не попадают в программу УЦН. Нужно, чтобы операторы связи увеличили свои инвестиционные программы.

В некоторых регионах разработаны и реализуются собственные, краевые и областные программы, выделяются средства на развитие услуг связи в небольших населенных пунк­тах. Так, в 2020-м по контракту между правительством Республики Саха, муниципалитетом и "Ростелекомом" волоконно-оптический кабель впервые протянули за полярный круг - в якутский поселок Оленек. В итоге Оленекский эвенкийский национальный район перешел со спутниковых каналов на наземные.

- Большое строительство идет в отдаленных районах, где потребность в современных услугах связи критическая. Без помощи правительств регионов, администраций муниципалитетов мы бы не справились. Например, на Камчатке в Мильковском районе подключили 556 семей к безлимитному интернету на скорости 200 мегабит в секунду, - говорит Андрей Карташов.

Благодаря региональному проекту "Хабаровский край на связи" в 2021 году в 36 поселениях появился мобильный интернет. В некоторых использовали опорные оптические сети связи, возведенные в рамках федерального проекта по подключению к интернету социально значимых объектов. Без этого решения потребовалось бы создание довольно дорогостоящей инфраструктуры.

Названа самая интернет-активная деревня на Южном Урале

- Далее, при поддержке администрации края, проложили распределительные сети в населенных пунктах. Без такого взаимодействия запустить интернет для жителей там было бы невозможно, - подчеркивает Алексей Раскол, и.о. директора Хабаровского филиала провайдера цифровых услуг.

В компании говорят, что в ДФО есть пять регионов, где нужно использовать федеральные финансовые возможности для развития сети, потому что там нет прямого коммерческого интереса для подрядчиков. К тому же одного желания заработать мало, чтобы заходить на такие сложные для ведения бизнеса территории.

В регионах Digital Интернет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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