Китай начал принимать российскую рыбу навалом

Китай открыл свои порты Далянь и Циндао для приема российской рыбопродукции, перевезенной бестарным способом. В Далянь уже зашло первое судно из РФ с семью тысячами тонн груза.

В январе стартовала охотоморская минтаевая путина. Открытие китайских портов в ее разгар вселяет надежду на упрощение логистики в 2022 году. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По неподтвержденной пока официально информации, в таком режиме вскоре заработает еще как минимум один китайский порт.

Как отмечают в Росрыболовстве, "представителями российских ведомств в течение 2021 года была проделана большая переговорная работа для достижения договоренностей по открытию портов".

Напомним, что ограничения в конце 2020-го ввела китайская сторона, объяснив их необходимость пандемией COVID-19, и весь прошлый год порты принимали продукцию только в рефрижераторах или контейнерах. Для наших предприятий это было крайне неудобно и существенно повлияло на объемы российских поставок (ранее в Китай уходило до 70 процентов российской рыбы). Так что промысловикам пришлось экстренно перестраивать логистику, искать новые рынки сбыта.

Хотя, по данным Россельхознадзора, в 2021 году экспорт рыбы из России в страны Европы, Азии и Африки вырос, потерь рыбакам избежать не удалось. Так, в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) их предварительно оценивают в 400 миллионов долларов.

Стартовавший в январе сезон "А" охотоморской путины, во время которого в Дальневосточном бассейне добывают до миллиона тонн рыбы - пятую часть российского вылова за год, тоже внушал опасения.

В сложной ситуации был и плюс - развитие рыбопереработки. Предприятия, входящие в Ассоциацию добытчиков минтая, увеличили производство филе и фарша в полтора раза

Однако, как говорит президент ассоциации Алексей Буглак, "открытие китайских портов в разгар охотоморской минтаевой путины вселяет надежду на упрощение логистики и, как следствие, на стабильную работу в 2022 году".

- Очень важно продолжать соблюдать меры безопасности для недопущения распространения инфекции на судах. В АДМ действует декларация о мерах по противодействию распространению COVID-19. Наши предприятия строго следят за соблюдением всех правил, включая вакцинацию членов экипажа, регулярное ПЦР-тестирование, необходимую обработку упаковки продукции, - подчеркивает он.

Не менее оптимистично настроен и глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов: "Внутренний рынок не просит столько, сколько у нас добывается, поэтому проблемы со сбытом имелись. Надеемся, что в этом году будет проще, чем в прошлом, ведь мы станем работать практически в обычном режиме и возьмем те объемы, которые должны".

Но в сложной ситуации был и плюс - развитие рыбопереработки. Например, предприятия, входящие в АДМ, увеличили производство филе и фарша в полтора раза.

Кроме того, в поисках выхода решено было продолжить строительство собственных перерабатывающих мощностей, в том числе и с помощью программы инвестиционных квот.

- Создание на Дальнем Востоке современной береговой переработки - приоритетная задача для отрасли и единственная верная стратегия для ее дальнейшего развития, - уверен Алексей Буглак.

По его мнению, восстановление прежней логистики по доставке рыбопродукции в КНР не отразится на этих планах.