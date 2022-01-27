Китай начал принимать российскую рыбу навалом

Новости

Экономист напомнил о возможности "купить" страховой стаж для пенсии 07:40
Биолог рассказала, как после "омикрона" избежать постковидного синдрома 06:58
Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 06:15
Медведев назвал хорошие примеры сотрудничества с США 06:05
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым 05:23
Диетолог Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута 04:33
Сенатор Пушков не исключил провокаций со стороны Украины 03:42
Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад волны COVID-19 в начале февраля 02:55
Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 02:20
Инфекционист Минздрава Чуланов дал совет непривитым гражданам 01:50
Врач Жемчугов: После "омикрона" коронавирус "уйдет" к животным 01:27
WSJ: Варшава готова к инспекциям объектов ПВО США на своей территории 00:42
Счетная палата нашла нарушения в восстановлении лесов 00:01
В реестр СМИ-иноагентов добавлены две организации 26.01.2022
Стали известны подробности возгорания электробуса на севере столицы 26.01.2022
В Совфеде оценили ответ США на предложения РФ по безопасности 26.01.2022
ЦСКА отдал Кучаева в "Рубин" в аренду с правом выкупа 26.01.2022
ФРС США до минимума сократила программу количественного смягчения 26.01.2022
В МИД РФ подтвердили получение ответа НАТО и обещали изучить 26.01.2022
Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 2014 года 26.01.2022
На севере столицы загорелся электробус 26.01.2022
Госсекретарь США Блинкен прокомментировал ответы Вашингтона на предложения РФ 26.01.2022
"Госуслуги" и "ВКонтакте" будут доступны даже при нулевом балансе 26.01.2022
Минстрой планирует создать единых заказчиков строительства в регионах 26.01.2022
В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 26.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
27.01.2022 06:28
Рубрика: Общество

Китай начал принимать российскую рыбу навалом

Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 18(8666)
Китай открыл свои порты Далянь и Циндао для приема российской рыбопродукции, перевезенной бестарным способом. В Далянь уже зашло первое судно из РФ с семью тысячами тонн груза.
В январе стартовала охотоморская минтаевая путина. Открытие китайских портов в ее разгар вселяет надежду на упрощение логистики в 2022 году. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС В январе стартовала охотоморская минтаевая путина. Открытие китайских портов в ее разгар вселяет надежду на упрощение логистики в 2022 году. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В январе стартовала охотоморская минтаевая путина. Открытие китайских портов в ее разгар вселяет надежду на упрощение логистики в 2022 году. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По неподтвержденной пока официально информации, в таком режиме вскоре заработает еще как минимум один китайский порт.

Как отмечают в Росрыболовстве, "представителями российских ведомств в течение 2021 года была проделана большая переговорная работа для достижения договоренностей по открытию портов".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В 2022 году на Дальнем Востоке могут выловить до миллиона тонн минтая

Напомним, что ограничения в конце 2020-го ввела китайская сторона, объяснив их необходимость пандемией COVID-19, и весь прошлый год порты принимали продукцию только в рефрижераторах или контейнерах. Для наших предприятий это было крайне неудобно и существенно повлияло на объемы российских поставок (ранее в Китай уходило до 70 процентов российской рыбы). Так что промысловикам пришлось экстренно перестраивать логистику, искать новые рынки сбыта.

Хотя, по данным Россельхознадзора, в 2021 году экспорт рыбы из России в страны Европы, Азии и Африки вырос, потерь рыбакам избежать не удалось. Так, в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) их предварительно оценивают в 400 миллионов долларов.

Стартовавший в январе сезон "А" охотоморской путины, во время которого в Дальневосточном бассейне добывают до миллиона тонн рыбы - пятую часть российского вылова за год, тоже внушал опасения.

В сложной ситуации был и плюс - развитие рыбопереработки. Предприятия, входящие в Ассоциацию добытчиков минтая, увеличили производство филе и фарша в полтора раза

Однако, как говорит президент ассоциации Алексей Буглак, "открытие китайских портов в разгар охотоморской минтаевой путины вселяет надежду на упрощение логистики и, как следствие, на стабильную работу в 2022 году".

- Очень важно продолжать соблюдать меры безопасности для недопущения распространения инфекции на судах. В АДМ действует декларация о мерах по противодействию распространению COVID-19. Наши предприятия строго следят за соблюдением всех правил, включая вакцинацию членов экипажа, регулярное ПЦР-тестирование, необходимую обработку упаковки продукции, - подчеркивает он.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Экспорт российской рыбы в 2021 году показал взрывной рост

Не менее оптимистично настроен и глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов: "Внутренний рынок не просит столько, сколько у нас добывается, поэтому проблемы со сбытом имелись. Надеемся, что в этом году будет проще, чем в прошлом, ведь мы станем работать практически в обычном режиме и возьмем те объемы, которые должны".

Но в сложной ситуации был и плюс - развитие рыбопереработки. Например, предприятия, входящие в АДМ, увеличили производство филе и фарша в полтора раза.

Кроме того, в поисках выхода решено было продолжить строительство собственных перерабатывающих мощностей, в том числе и с помощью программы инвестиционных квот.

- Создание на Дальнем Востоке современной береговой переработки - приоритетная задача для отрасли и единственная верная стратегия для ее дальнейшего развития, - уверен Алексей Буглак.

По его мнению, восстановление прежней логистики по доставке рыбопродукции в КНР не отразится на этих планах.

В регионах Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Сенатор Пушков не исключил провокаций со стороны Украины
Российские истребители Су-35С перебазировали на белорусские аэродромы
Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад волны COVID-19 в начале февраля
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе