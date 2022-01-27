На Колыме завели уголовное дело после сообщений о минировании школ

В Магаданской области следствие возбудило уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений о минировании учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Напомним, неделю назад 29 социальных учреждений Магадана, а также областное УМВД получили по электронной почте сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Среди "заминированных" оказались школы и Северо-Восточный госуниверситет. В ходе проверок эта информация не подтвердилась.

Дело расследуется по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры).

В ведомстве добавили, что для установления причастных к рассылке создана следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Сейчас проводятся действия, направленные на выяснение обстоятельств преступления, а также причиненного материального ущерба.