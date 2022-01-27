На острове Русский появится технологическая долина

Градостроительный институт пространственного моделирования и развития "Мирпроект" приступил к разработке документации, необходимой для создания и развития инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" во Владивостоке. Подрядчик был определен в результате открытого конкурса. Проектирование займет год, а строительство первой очереди запланировано на 2023-2026-й.

Напомним, постановление о создании "Русского" правительство страны приняло в ноябре 2020 года. Приоритеты ИНТЦ - изучение Мирового океана, био- и цифровые технологии, робототехника, медицина.

Это четвертая такая структура в стране после центров "Сириус" (Сочи), "Воробьевы горы" и "Долина Менделеева" (Москва). Территории с налоговыми и другими преференциями организованы для развития высокотехнологичного бизнеса, продвижения отечественных наукоемких продуктов.

- Центр "Русский" должен стать эффективным механизмом для развития науки и технологий на Дальнем Востоке, - заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Первые три резидента подписали соглашения о вхождении в ИНТЦ в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме. Как заявил один из инвесторов, гендиректор группы компаний "Арника" Александр Генералов, "нам необходимы площадки, где будет сконцентрирована деятельность, связанная с разработкой новых технологий и инноваций". К слову, резиденты центра освобождены на десять лет от уплаты налогов на добавленную стоимость, на прибыль и имущество, а страховые взносы для них установлены на уровне 14 процентов.

Резиденты ИНТЦ освобождены на десять лет от уплаты налогов на добавленную стоимость, на прибыль и имущество, а страховые взносы для них установлены на уровне 14 процентов

В конце прошлого года наблюдательный совет Фонда развития ИНТЦ "Русский" утвердил стратегию развития, нацеливающую на сотрудничество с Дальневосточным федеральным университетом, формирование комплексной инфраструктуры и плана развития территории. В собственность ИНТЦ передается 245 гектаров земли в районе бухты Парис и частично - поселка Мелководного (бухта Новик). Эти площадки предназначены для строительства объектов второй очереди ДВФУ.

- Мы ориентированы на технологического предпринимателя и его потребности. Резиденты будут заниматься инновациями, уменьшать себестоимость своих продуктов, повышать производительность труда, улучшать технологии производства, что позволит им быть более конкурентными на рынке АТР, - подчеркнула глава фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова. - К 2030 году у нас сформируется актуальная модель инновационного развития, общий объем финансирования составит около 35 миллиардов рублей за счет федеральных, региональных и частных инвестиций.

Кстати

Для привлечения капитала зарубежных компаний, владельцами которых являются россияне, в 2018 году в стране было создано два специальных административных района (САР) - на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининградская область). Пока бизнесмены предпочитают "западный" офшор, в "восточном" зарегистрировались всего пять, в том числе международная компания "Интеррос Капитал" Владимира Потанина.

В поддержку наиболее успешных компаний в ИНТЦ "Русский" на последнем ВЭФ было подписано соглашение центра с группой "Интеррос" о запуске венчурного фонда с капиталом десять миллиардов рублей. Он уже профинансировал несколько высокотехнологичных компаний в регионе, в том числе производителей роботов и бионических протезов, разработчиков портативных ТВ-проекторов и суперконденсаторов.

Сегодня интерес к переносу части своих структур в САР высказывают "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Алроса", "Сибур", "Северсталь", Сбер, ВТБ. Одну из причин до сих пор низкой активности компаний эксперты связывают с недостаточно развитой бизнес-инфраструктурой на Русском. В ближайшие несколько лет эта проблема должна быть решена, поскольку запланировано строительство второй очереди федерального университета, ИНТЦ и других объектов. На карте развития острова представлено 40 проектов, в том числе жилые здания ДОМ.РФ, киностудия, тематический парк, аквапарк, часть объектов театрально-образовательного и музейного комплекса (хореографическая и музыкальная школы, жилой комплекс для преподавателей и артистов, общежития для обучающихся), спортивно-тренировочная база для серфингистов и прочее.