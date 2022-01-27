Перешедшего Транссиб леопарда назвали именем великого искусителя

Леопарду, которого впервые заметили в местах, где его сородичи не фиксировались уже больше 50 лет, дали имя Казанова, сообщили "РГ" в отделе по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда".

На востоке Приморья пятнистого хищника обнаружили несколько недель назад, а значит, он покинул юго-западную часть края, где обитают сейчас леопарды, и перешел Транссиб, разделяющий регион пополам с севера на юг. Специалисты нацпарка считают, что таким поведением "первопроходец" начинает процесс возвращения редчайших кошек на исконные территории из тех мест на юго-западе края, где их численность уже выросла в три раза.

"Казанова" (casa nova) в переводе с итальянского означает "новый дом". Стало быть, раз хищник нашел себе новый дом, то и стал Казановой.

Назвал так леопарда фотограф Игорь Метельский, запечатлевший пятнистого хищника с помощью фотоловушек в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе.

"Я благодарен "Земле леопарда" за предоставленную возможность дать имя найденному зверю. Мне кажется, оно ему отлично подойдет. Тем более что в более традиционном переводе скрывается надежда и на то, что с подругами на освоенной территории у него должно быть все хорошо", - отметил Метельский.