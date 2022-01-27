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27.01.2022 15:17
Рубрика: Власть

Программа рейсов авиакомпании "Аврора" увеличится до 36 маршрутов

Текст: Матвей Линник

В 2022 году программа социально значимых рейсов единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" увеличится до 36 маршрутов. Об этом заявил гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик на совещании у вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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"За год будет выполнено более 7 тысяч рейсов и воспользоваться ими смогут до 250 тысяч пассажиров", - сказал он, добавив, что по 27 направлениям перелеты выполняются уже сейчас, а по девяти остальным начнутся летом.

Юрий Трутнев отметил, что к 2025 году объемы перевозок пассажиров на Дальнем Востоке должны быть увеличены вдвое.

"Компания уже сейчас приносит пользу дальневосточникам. Вводятся новые авиамаршруты. Планируется обновить авиационный флот за счёт судов российского производства. В создании авиакомпании "Аврора" приняли участие все 11 регионов Дальнего Востока. Была проведена большая работа", - заключил вице-премьер.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Вице-премьеры ДФО

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