Программа рейсов авиакомпании "Аврора" увеличится до 36 маршрутов

В 2022 году программа социально значимых рейсов единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" увеличится до 36 маршрутов. Об этом заявил гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик на совещании у вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"За год будет выполнено более 7 тысяч рейсов и воспользоваться ими смогут до 250 тысяч пассажиров", - сказал он, добавив, что по 27 направлениям перелеты выполняются уже сейчас, а по девяти остальным начнутся летом.

Юрий Трутнев отметил, что к 2025 году объемы перевозок пассажиров на Дальнем Востоке должны быть увеличены вдвое.

"Компания уже сейчас приносит пользу дальневосточникам. Вводятся новые авиамаршруты. Планируется обновить авиационный флот за счёт судов российского производства. В создании авиакомпании "Аврора" приняли участие все 11 регионов Дальнего Востока. Была проведена большая работа", - заключил вице-премьер.