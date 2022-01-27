Таможня пресекла канал поставок сильнодействующих препаратов в Россию

Дальневосточная оперативная таможня пресекла поставки сильнодействующих препаратов из Казахстана в Приморье. По версии следствия, подозреваемый - гражданин России - организовал преступный бизнес по почте, сообщили в пресс-службе ФТС.

Отмечается, что таможенники изъяли в Находке посылку, в которой находилось почти полтора килограмма таблеток для похудения. По данным экспертизы, препараты содержат сильнодействующее вещество - сибутрамин.

Действующее законодательство ограничивает свободный оборот подобных веществ.

"Гражданин организовал реализацию сильнодействующих веществ на территории России через интернет-магазин. Чтобы скрыть причастность к незаконному ввозу препаратов, он оформлял заказы на жителей Приморья, которые за небольшое вознаграждение предоставляли ему свои паспортные данные", - говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

Сейчас по факту контрабанды сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 12 лет колонии и штраф до миллиона рублей.