Трутнев: преференциальный режим на Курилах должен стартовать быстро

Законопроект о создании особого преференциального режима на Курильских островах еще не принят, однако работу по его запуску надо начинать уже сегодня. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы уже сейчас должны понять, что мы должны сделать для того, чтобы этот преференциальный режим стартовал быстро", - отметил он.

По его словам, первоочередной задачей является создание прозрачных и эффективных способов выделения земельных участков. Кроме того, все проекты на территории Курил должны быть обеспечены электроэнергией.

Трутнев напомнил, что претендовать на налоговые преференции смогу инвесторы, которые будут непосредственно расположены на Курильских островах и вести там производственную деятельность. Резидентов освободят от налогов на прибыль, землю, транспорт и имущество. На территории будет действовать режим свободной таможенной зоны, страховые взносы составят 7,6%.