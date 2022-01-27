В Бурятии из-за COVID-19 приостановили плановую госпитализацию

В Бурятии из-за подъема заболеваемости коронавирусом и возросшей нагрузки на врачей решено приостановить плановую госпитализацию и оказание стоматологической помощи. Причем не только в государственных медучреждениях, но и в частных, сообщили в четверг в республиканском минздраве.

Как объяснили в ведомстве, подобная мера - вынужденная. Высвободившихся врачей планируют задействовать в оказании помощи больным коронавирусом в амбулаторных условиях.

"Госпитализация пациентов с онкологическими заболеваниями, по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", а также нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии и непрерывном курсовом лечении основного заболевания не прекращается", - подчеркнули в минздраве.

Немногим ранее в регионе приостановили оказание плановой медпомощи в амбулаториях и проведение профилактических осмотров. Пока поликлиники принимают только пациентов с ОРВИ и COVID-19.