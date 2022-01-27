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27.01.2022 10:22
Рубрика: Общество

В Бурятии из-за COVID-19 приостановили плановую госпитализацию

Текст: Ольга Коваль

В Бурятии из-за подъема заболеваемости коронавирусом и возросшей нагрузки на врачей решено приостановить плановую госпитализацию и оказание стоматологической помощи. Причем не только в государственных медучреждениях, но и в частных, сообщили в четверг в республиканском минздраве.

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Как объяснили в ведомстве, подобная мера - вынужденная. Высвободившихся врачей планируют задействовать в оказании помощи больным коронавирусом в амбулаторных условиях.

"Госпитализация пациентов с онкологическими заболеваниями, по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", а также нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии и непрерывном курсовом лечении основного заболевания не прекращается", - подчеркнули в минздраве.

Немногим ранее в регионе приостановили оказание плановой медпомощи в амбулаториях и проведение профилактических осмотров. Пока поликлиники принимают только пациентов с ОРВИ и COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Пандемия коронавируса COVID-19

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