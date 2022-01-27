В Бурятии ликвидировали очаги заражения животных опасной инфекцией

В пяти районах Республики Бурятия уничтожили 2280 сельскохозяйственных животных, заболевших нодулярным (узелковым) дерматитом. Идет вакцинация здорового поголовья. Вначале - в зонах, где выявили напасть, а до марта прививки получит скот и в благополучных районах, где не было очагов заражения.

Нодулярный дерматит - очень заразное заболевание. Оно поражает в основном коров, реже овец, коз и свиней. Человек ему не подвержен, но может стать переносчиком - так же как и домашние животные. Лечение зараженного скота экономически нецелесо­образно: у переболевших особей снижается молочная и мясная продуктивность, да и дать потомство они уже не всегда могут.

Нынешняя вспышка узелкового дерматита в Дальневосточном регионе началась в Забайкалье. В Ононском и Оловяннинском районах в сентябре 2021 года заразилось более 80 коров. Затем заболевание перекинулось еще на семь районов. Вначале причину видели исключительно в кровососущих насекомых, затем ее связали и с перевозками скота.

- Нелегальные перекупщики из ближнего зарубежья, где фиксируются очаги дерматита, зачастую используют зараженный транспорт, - рассказал руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим.

Первые вспышки удавалось быстро гасить, но в декабре 2021-го случаи заболевания были обнаружены сразу в 39 хозяйствах Ононского района. Тогда в селе Красная Ималка уничтожили 617 животных.

- На основании постановления губернатора края принято решение произвести выплату компенсаций пострадавшим фермерам. За один килограмм живого веса выплата составит 148,73 рубля, - сообщила Наде­жда Бутина, начальник отдела противоэпизоотических мероприятий госветслужбы Забайкальского края.

В Бурятии узелковый дерматит появился уже под самый конец 2021 года. Пример соседей показал: реагировать надо срочно.

- С приходом тепла и появлением кровососущих насекомых ситуация выйдет из-под конт­роля и под прицелом окажется все поголовье Бурятии и соседних регионов. Тут единственный выход - уничтожение, - заявил зампред правительства региона-министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

В республике ввели режим ЧС. Ветеринарам пришлось забыть о новогодних каникулах, в противоэпидемических мероприятиях принимали участие 160 специалистов. Затем началась ликвидация зараженных особей и вакцинация здоровых. Прививки получили уже более 100 тысяч животных.

Только на первый транш компенсаций владельцам уничтоженного скота направлено почти 20 миллионов рублей

- Большое спасибо коллегам из Владимира, которые специально для нас изготовили 200 тысяч доз вакцины. Они упаковывали ее в новогоднюю ночь, чтобы увезти в Москву и отправить самолетом, улетавшим в Бурятию 1 января вечером. И у нас вакцинация началась уже 3 января. Республика закупит еще 600 тысяч доз, - сказал зампред.

Как и в Забайкалье, селянам компенсируют ущерб за уничтоженный скот.

- В частных убойных пунк­тах коровы принимаются живым весом по 115 рублей за килограмм. Государство готово возместить 134 рубля за килограмм, - отметил Дареев.

Только на первый транш компенсаций направлено почти 20 миллионов рублей из бюджета. Для Бурятии это большие деньги.

- По закону такое не предусмотрено. По закону сам человек должен заплатить - даже за утилизацию животных. Поскольку это первая такая ситуация, помогаем. Но это не значит, что мы в следующий раз так будем делать. Сейчас люди увидели, что опасность есть. Теперь им самим нужно внимательно к ней относиться, - объяснил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Внимательно относиться - это страховать и вакцинировать скот. Основная часть молока в Бурятии (88 процентов) производится в хозяйствах населения - добавим, небольших хозяйствах. Мелкие фермеры и владельцы подворий, стремясь сэкономить, редко обращаются к страховым компаниям. Но в случаях, подобных произошедшему, экономия может выйти боком.

Уже идут разговоры, как повлияет случившееся на рынок мяса в республике. Надо отдать должное властям - они сработали быстро и эффективно. Ликвидированное поголовье составляет 0,45 процента общей численности сельхозживотных. Это немного. Но есть такое понятие, как имидж: какое-то время животноводческую продукцию из попавших под удар районов покупать будут неохотно.

Есть еще одно следствие эпидемии нодулярного дерматита в Бурятии. В республике наконец-то узнают, сколько насчитывается животных в личных хозяйствах. Почему селяне скрывают точные цифры, неясно. Но скрывают.

- У нас очень много неучтенного скота. И вакцины уже сегодня не хватает. Мы опирались на данные из похозяйственных книг в поселениях, где фиксируется количество животных у всех жителей. Но по факту оказалось в два раза больше, - рассказал Галсан Дареев.