В Хабаровском крае произошел пожар в гостинице

В ночь на 27 ноября в селе имени Полины Осипенко загорелось здание гостиницы по адресу улица Будрина, 5. На место происшествия прибыли сотрудники местной пожарной части и ближайших населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, к моменту приезда огнеборцев горела крыша двухэтажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. Из здания успели самостоятельно выйти 17 человек. Погибших и пострадавших нет.

К половине одиннадцатого по местному времени пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Продолжилась проливка и разбор пострадавших от пламени конструкций. В операции были задействованы 14 человек и четыре пожарных автоцистерны.

Дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины и обстоятельства случившегося.