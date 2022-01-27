В Якутию доставили вакцину от COVID-19 для подростков

В Якутию доставили первую партию вакцины от коронавируса "Спутник-М" для подростков - 720 доз. В ближайшее время прививки смогут получить дети и подростки в возрасте 12-17 лет.

Как рассказала во время брифинга зампред правительства региона Ольга Балабкина, первыми желание вакцинировать своих детей выразили медработники.

- Иммунизация детей - это исключительно добровольное мероприятие, и решение будут принимать исходя из действующего законодательства родители, являющиеся законными представителями ребенка, - сказала Ольга Балабкина.

Она добавила, что в республике не уменьшается число заболевших коронавирусом детей. Группы в детсадах Якутска заполнены на 10-15 процентов.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 79,2 процента взрослого населения республики, ревакцинацию прошли 59 процентов. За последние сутки в Якутии госпитализированы 137 человек с диагнозом COVID-19, вчера - 127.