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27.01.2022 07:19
Рубрика: Власть

В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

Текст: Юлия Гарднер

Администрация Магадана ввела в городе режим ЧС из-за стай бездомных собак. Из-за них, как сообщает мэрия, сложилась "критически опасная обстановка для жизни и здоровья населения".

Фото: iStock
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- Что нужно делать с бездомными собаками, вопрос к сожалению, остается открытым. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования, - сказал мэр Магадана Юрий Гришан.

Для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, привлекаются сотрудники управления по делам ГО и ЧС мэрии, а также Комбината зеленого хозяйства в рамках имеющихся полномочий.

Жителей города просят не выпускать собак на самовыгул.

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