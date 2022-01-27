В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

Администрация Магадана ввела в городе режим ЧС из-за стай бездомных собак. Из-за них, как сообщает мэрия, сложилась "критически опасная обстановка для жизни и здоровья населения".

- Что нужно делать с бездомными собаками, вопрос к сожалению, остается открытым. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования, - сказал мэр Магадана Юрий Гришан.

Для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, привлекаются сотрудники управления по делам ГО и ЧС мэрии, а также Комбината зеленого хозяйства в рамках имеющихся полномочий.

Жителей города просят не выпускать собак на самовыгул.