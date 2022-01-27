В Приамурье запретят продавать детям зажигалки и газовые баллончики

В Приамурье планируют запретить продажу газовых баллончиков и зажигалок подросткам. Соответствующий законопроект в первом чтении принят областным заксобранием.

Инициатива предусматривает ограничение продажи детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Таким образом в регионе намерены бороться с набирающей популярность среди подростков новой формой токсикомании - сниффингом. Случаи вдыхания детьми газов из баллончиков фиксировали в Благовещенске, Свободном, Белогорске.

Недоступными для подростков предполагается сделать зажигалки и баллончики для их заправки, а также баллоны для туристических плиток.

Как отметил председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев, по закону штраф за розничную продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков составляет для граждан от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, юридических - от 30 до 50.