В Приморье завели дело о контрабанде леса на 13 млн рублей

Дальневосточная электронная таможня возбудила уголовное дело о незаконном перемещении через границу стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Поводом к возбуждению дела послужили материалы прокурорской проверки исполнения таможенного законодательства, в ходе которой правоохранители выявили незаконное перемещение лесоматериалов через границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза.

По данным надзорного ведомства, с июля по октябрь прошлого года на таможенный пост Дальневосточной электронной таможни некая коммерческая организация направила 18 деклараций с недостоверными данными. Документы направлялись для оформления вывоза за рубеж лесоматериалов стоимостью более 13 миллионов рублей.

Расследование дела прокуратура взяла на контроль.