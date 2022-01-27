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Рубрика: Происшествия

В Приморье завели дело о контрабанде леса на 13 млн рублей

Текст: Ольга Журман

Дальневосточная электронная таможня возбудила уголовное дело о незаконном перемещении через границу стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Поводом к возбуждению дела послужили материалы прокурорской проверки исполнения таможенного законодательства, в ходе которой правоохранители выявили незаконное перемещение лесоматериалов через границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза.

По данным надзорного ведомства, с июля по октябрь прошлого года на таможенный пост Дальневосточной электронной таможни некая коммерческая организация направила 18 деклараций с недостоверными данными. Документы направлялись для оформления вывоза за рубеж лесоматериалов стоимостью более 13 миллионов рублей.

Расследование дела прокуратура взяла на контроль.

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