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Рубрика: Происшествия

В Забайкалье при пожаре в частном доме погибли три человека

Текст: Ольга Коваль

В Забайкальском крае три человека погибли при пожаре в частном доме. ЧП произошло утром 27 января в селе Газ-Завод.

В Хабаровском крае произошел пожар в гостинице

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в одноэтажном здании на улице Волкова поступило дежурному в 07.37 по местному времени. К прибытию первых расчетов в доме наблюдалось задымление. Войдя внутрь, пожарные обнаружили очаг возгорания на площади два квадратных метра и тела трех мужчин. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом.

В тушении были задействованы девять человек и две пожарные машины. Причины происшествия выясняются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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