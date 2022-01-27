В Забайкалье при пожаре в частном доме погибли три человека

В Забайкальском крае три человека погибли при пожаре в частном доме. ЧП произошло утром 27 января в селе Газ-Завод.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в одноэтажном здании на улице Волкова поступило дежурному в 07.37 по местному времени. К прибытию первых расчетов в доме наблюдалось задымление. Войдя внутрь, пожарные обнаружили очаг возгорания на площади два квадратных метра и тела трех мужчин. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом.

В тушении были задействованы девять человек и две пожарные машины. Причины происшествия выясняются.