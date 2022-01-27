Врачи Восточного военного округа будут применять новый тест на COVID-19

Врачи из госпиталей Восточного военного округа (ВВО) заканчивают обучение по применению нового экспресс-теста "КовиГен-LAMP" для коронавирусной инфекции в Центральном НИИ Минобороны России, сообщила пресс-служба ведомства.

В Москве учатся доктора из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска, Белогорска, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, а также специалисты центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ВВО из Хабаровска и Владивостока.

"КовиГен-LAMP" разработан сотрудниками Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты и научно-производственной компании "Синтол". Тест позволяет обнаружить коронавирус в клинических образцах всего за тридцать минут", - говорится в сообщении пресс-службы.

В основе этого экспресс-тестирования лежит метод петлевой изотермической амплификации в режиме реального времени.

Военные медики вернутся в пункты постоянной дислокации и передадут полученный опыт коллегам. Поступление "КовиГен-LAMP" в медучреждения ВВО ожидается в ближайшее время.