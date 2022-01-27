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27.01.2022 21:58
Рубрика: Общество

Цифровой помощник выручит в пандемию

Текст: Наталья Саванкова ("Российская газета", Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Достаточно внести данные лабораторных исследований и добавить возраст, пол, семейное положение - и обычный смартфон поставит диагноз с точностью до 90 процентов. Такое приложение для телефонов запустили в Пензенской области. Пока оно проходит клинические испытания и доступно только волонтерам-медикам и фельдшерам в удаленных селах. Но если испытательный этап пройдет успешно, цифровой помощник может стать доступным, и это как нельзя кстати, учитывая, что нагрузка на врачей растет изо дня в день.
Даже внешне цифровой помощник весьма элегантен. Фото: ipopba / iStock Даже внешне цифровой помощник весьма элегантен. Фото: ipopba / iStock
Даже внешне цифровой помощник весьма элегантен. Фото: ipopba / iStock

- Мы не призываем заниматься самолечением. Следующий шаг после постановки диагноза - обязательное обращение к врачу. Но ранняя диагностика способна спасти тысячи жизней, особенно в пандемию, когда многие не знают, как отличить коронавирус от гриппа или сердечной недостаточности, - говорит автор приложения доцент кафедры внутренних болезней Пензенского мединститута Никита Дятлов.

Фото: iStock
На Урале создадут приложение для измерения благополучия

Разработка приложения стала возможной благодаря грантовой поддержке Росмолодежи по программе "Умник". Больше всего времени и затрат ушло на написание программы. На это было направлено 410 тысяч рублей из федерального бюджета, ровно столько же добавил регион в качестве поддержки талантливой молодежи.

Более всего приложение может оказаться ко двору в кардиологии и неврологии. Оно с точностью до 98 процентов оценивает тяжесть пациента при инфарктах и инсультах. При этом программа позволяет реагировать не только на острые состояния, но и предугадывать их в отдаленном времени. Для этого нужно ввести полную информацию о пациенте: чем больше данных, тем точнее прогноз.

К использованию приложения подключились все городские поликлиники Пензы. Приложение применяется с разрешения пациента.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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