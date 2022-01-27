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27.01.2022 17:53
Рубрика: Общество

В Городе Спутнике открыли восьмой детский сад

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Строительный холдинг "Термодом" сдал очередной социальный объект для развивающегося микрорайона. В Городе Спутнике Пензенской области построен новый детский сад - он стал восьмым по счету.
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом" Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"

Учреждение дошкольного образования располагается в 11-й очереди строительства микрорайона, вдоль улицы Алой, рядом с детской поликлиникой и еще одним детским садом.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Новый детский сад рассчитан на 120 мест, в том числе открыты группы ясельного возраста. Объект построен в кратчайшие сроки за один календарный год, - говорит заместитель генерального директора холдинга "Термодом" Ильяс Ибрагимов.

Строительство детсада велось в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". Стоимость объекта составила более 127 миллионов рублей.

Строительство социальных объектов в Городе Спутнике на этом не останавливается. В связи с постоянным ростом детского населения в микрорайоне рассматриваются вопросы о возведении новых детсадов. Кроме того, в этом году начинается бюджетное финансирование строительства в Спутнике новой школы на 2 425 мест.

Город Спутник - территория с самым высоким в регионе показателем рождаемости. Детское население здесь составляет более девяти тысяч человек, это примерно 60 процентов всего детского населения Пензенского района.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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На сегодняшний день в Спутнике работают семь детсадов. Первый корпус детсада был открыт в 2014 году. Он рассчитан на 120 воспитанников. В 2015 году заработал второй корпус на 320 детей. В 2016 году состоялось торжественное открытие третьего корпуса, который стал самым вместительным в Спутнике и одним из самых больших в регионе. Площадь построенного здания - более семи тысяч квадратных метров, он рассчитан на 415 детей. Еще три детских сада на 120 мест были сданы в 2019 году. Седьмой был введен в эксплуатацию в 2020 году, он также рассчитан на 120 мест.

Все они построены по современным стандартам. Есть просторные игровые залы и отдельные спальные комнаты, санитарные зоны с сантехникой соответствующих размеров, кабинеты логопеда, творчества, музыки, физкультурные залы. Для игровых комнат и рекреаций разработали яркие колористические решения.

В двух детских садах есть даже бассейны для юных жителей Спутника. Открыты кружки плавания и оздоровительной гимнастики.

Справка "РГ"

Город Спутник рассчитан на проживание 150 тысяч человек. Планируется, что в нем будут созданы пять школ, 18 детских садов, четыре поликлиники, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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