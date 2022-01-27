В Нижнем Новгороде задержаны подростки, готовившие нападение на школу

В Нижнем Новгороде задержали троих подростков 16-17 лет, готовившихся напасть на одно из образовательных учреждений. Их подозревают в подготовке к убийству нескольких человек. Как сообщили в СК по региону, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к совершению убийства более двух лиц".

По версии следствия, подростки вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений областного центра для убийства нескольких человек. В декабре прошлого года и начале 2022-го подозреваемые вместе выбрали объект для нападения - одну из школ Канавинского района города. Они спланировали убийство из огнестрельного оружия учеников и сотрудников школы и определились с датой нападения.

Действия подростков пресекли следователи СК совместно с оперативниками УФСБ по Нижегородской области. Сейчас ведется допрос подозреваемых. После этого будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.