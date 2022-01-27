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Рубрика: Происшествия

В Перми семерых местных жителей заподозрили в похищении людей

Текст: Алексей Трапезников

В Перми семерых местных жителей подозревают в похищении людей, совершенное организованной группой.

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, подозреваемые на протяжении более двух лет оказывали фиктивные услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иной зависимостью. Под видом сотрудников реабилитационного центра в арендованном частном доме за ежемесячную плату в размере около 40 тысяч рублей они предоставляли нуждающимся в реабилитации услуги, не имея необходимого медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность.

Находившиеся в центре граждане не имели возможности по своему желанию покинуть центр, а некоторых из них доставляли в центр принудительно, с применением физической силы либо обмана. Кроме того, на протяжении длительного времени удерживаемых в центре граждан лишали общения с родственниками.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, следствием устанавливается точное количество потерпевших. В ходе проведенных обысков в помещении офиса центра изъяты несколько сотен договоров на оказание указанных услуг, которым будет дана оценка в ходе следствия.

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