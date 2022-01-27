В Перми вышло наиболее полное издание антиромана Варлама Шаламова

В Перми вышло наиболее полное издание книги "Вишера". Антироман" Варлама Шаламова. В нее включены ранее не публиковавшиеся рассказы о жизни зеков и лагерного начальства на строительстве химических заводов северного Прикамья. Как часто бывает в жизни, некоторые внешне не связанные меж собой события приводят вдруг к совершенно неожиданному результату. Так произошло и с пермским изданием "Вишеры". В 2020 году во время локдауна из-за пандемии сотрудник музея "Пермь-36" Вячеслав Дегтярников сидел дома. И решил, чтобы время даром не тратить, сделать небольшой проект. Его жена, профессиональная актриса, начала начитывать под видеокамеру рассказы Варлама Шаламова. Эти записи выкладывались на сайте музея.

Судьба Шаламова тесно связана с Пермским краем, где он отбывал срок и который описал в рассказах. Фото: А. Лесса / Фотохроника ТАСС

Их увидел Валерий Есипов, вологодский исследователь творчества Шаламова, и предложил прочесть ранее неизвестные рассказы этого автора. С ними связана почти детективная история. Оказывается, в 1978 году Варлам Шаламов уехал на отдых в Ялту. "В это время некая дама вместе с помощником, любители литературы, вынесли часть писательского архива из его квартиры, - говорит Есипов. - И только в 1998 году один из них вернул наследникам взятые рукописи, уместившиеся в двух чемоданах. А дама свою часть так и не отдала.

Некая дама вынесла часть архива Шаламова из его квартиры

При разборе возвращенных бумаг и нашлись неизданные ранее рассказы, всего их оказалось четырнадцать. Часть из них, где говорится о Прикамье, включена в книгу.

После знакомства Дегтярникова и Есипова началась работа по изданию "Вишеры" в Перми. В ней участвовали историк Михаил Нечаев, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, директор музея "Пермь-36" Наталья Семакова и другие.

- Судьба Шаламова тесно связана с Пермским краем, - говорит Павел Миков. - Будучи осужденным в тридцатых годах прошлого века, он находился на севере Прикамья и в своих рассказах описал, как зеки строили заводы, какие люди здесь находились. В книге даны яркие картины не только ГУЛАГа, но и нашей отечественной истории.

Книга вышла небольшим, всего лишь в триста экземпляров тиражом. Но в Перми надеются, что найдут деньги на ее дальнейшие переиздания, в том числе и на английском языке.

По замыслу издателей, книга включает в себя не только лишь рассказы. Здесь есть наброски Шаламова, его незаконченные очерки, и даже стихи, посвященные Вишерскому краю. Очень много фотографий, как из архивов, так и сделанных специально для книги Павлом Бахаревым, директором Вишерского заповедника.