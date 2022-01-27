В Саранске осудили участницу сделки по продаже "Мордовэкспоцентра"

Первый приговор по резонансному делу о продаже на баланс республики комплекса "Мордовэкспоцентра" по пятикратно завышенной цене вынес Ленинский районный суд Саранска. Участница мошеннической сделки - Татьяна Гришина, дочь экс-депутата Госдумы ФС РФ Виктора Гришина - получила 4,5 года колонии. На очереди - другие фигуранты: ее брат Алексей Гришин, бывший проректор МГУ имени Ломоносова, и Алексей Меркушкин, сын экс-главы Мордовии и губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Ущерб бюджету от сделки составил 271 миллион рублей.

Татьяна Гришина, ранее занимавшая пост председателя правления "Мордовпромстройбанка" (МПСБ), признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ). По материалам уголовного дела, в 2015 году кредитная организация, которой она руководила, получила в собственность комплекс "Мордовэкспоцентра", расположенный в пригороде Саранска - поселке Ялга. Стоимость объекта оценивалась в 54 миллиона рублей. А спустя два года, в июле-октябре 2017-го комплекс был продан финансируемой из бюджета региона "Корпорации развития Республики Мордовия". Но уже по совсем другой цене - 271 миллион рублей, то есть более чем в пять раз дороже. Сделка была проведена под видом реализации инвестпроекта.

- На предварительном следствии Татьяна Гришина заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, - уточнили в Ленинском райсуде Саранска. - Вину она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Дочь экс-депутата Госдумы ФС РФ Виктора Гришина получила 4,5 года колонии

В качестве подтверждения того, что Гришина встала на путь исправления, сторона защиты представила письмо об оказании ею благотворительной помощи на сумму 7000 рублей. Кроме того, она уже погасила часть ущерба, возместив пять миллионов рублей. В последнем слове обвиняемая просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, указав, что на ее попечении находятся двое детей. Но суд решил иначе. Помимо срока в колонии общего режима, Татьяне Гришиной назначен штраф в доход государства в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, ей предстоит возместить Корпорации развития РМ 261 миллион рублей. После оглашения приговора осужденную взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, участниками сделки по продаже "Мордовэкспоцентра" были и бенефициарные владельцы МПСБ - Алексей Гришин и Алексей Меркушкин. Им инкриминируются и другие преступные эпизоды. В отличие от других фигурантов дела сын экс-главы Мордовии свою вину категорически отрицает.