В Саратовской области за взятку задержали заместителя главы района

В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Красноармейского муниципального района.

Как сообщили в областном управлении СК, чиновника задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, 17 декабря заместитель главы администрации получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в 250 тысяч рублей. Деньги предназначались за покровительство при заключении договоров на разработку проектно-сметной документации по гособъектам. Взятка была передана через посредника.

Пресс-служба областного управления СК распространила видеозапись задержания чиновника сотрудниками УФСБ по Саратовской области. Подозреваемого задерживают, когда он сидит на переднем пассажирском сиденье легковой машины. В дальнейшем уже в пустом салоне автомобиля видеокамера показывает лежащие на полу в прозрачном файле пятитысячные купюры.

- С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - информирует пресс-служба.