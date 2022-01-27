Врачи провели сложнейшую операцию новорожденному

Родители маленького Мирона, супруги из Самары, долго планировали беременность и с нетерпением ждали своего первенца. Но на 13-й неделе УЗИ показало, что ребенок развивается с пороком - внутренние органы малыша росли в пупочном канатике, а не в брюшной полости. В медицине это называется омфалоцеле, или грыжа пупочного канатика. Довольно редкая патология. Как говорят специалисты, из 4-10 тысяч детей с таким пороком рождается один.

Врачи посоветовались и, поскольку дефект по УЗИ был средних размеров, решили, что его можно будет исправить после рождения ребенка. При больших размерах грыжи беременность, как правило, рекомендуют прерывать. Как только мальчик появился на свет, его сразу перевезли в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой.

Каждые 4-6 часов сантиметр за сантиметром хирурги исправляли патологию

- Мы знали, что нам предстоит оперировать ребенка с патологией, готовились к небольшим размерам. Но оказалось, что у малыша самое большое омфалоцеле в нашей практике, - вспоминает заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов. - Особенность в том, что все органы - желудок, печень, тонкий и толстый отделы кишечника - не просто вышли из брюшной полости, как при обычных грыжах, а развивались вне ее. Поэтому поместить их в брюшную полость одномоментно не представлялось возможным: ее объем не позволял это сделать.

Хирурги Евгений Новоженов и Артем Изосимов решили поэтапно погружать органы в брюшную полость. Обычно их переносят в специальный мешок-контейнер, который подшивается к передней брюшной стенке, и только после этого врачи поэтапно погружают органы в брюшную полость. Затем контейнер хирурги удаляют, а кожу ушивают.

- Оценив размеры дефекта, мы поняли, что если подшить мешок к коже, то впоследствии ее будет недостаточно, чтобы закрыть дефект, - рассказывает доктор Новоженов. - Поэтому подшили к материалу, наклеенному на нее. Тут нас выручили тейпы - клейкая лента из ткани, с сильной фиксацией. Это был очень сложный момент: чем дольше органы находились вне брюшной полости, тем больше был шанс их инфицирования. Если погружать быстрее, то мы могли их сильно сдавить и повредить. В течение семи дней проходило постепенное их "вдавление-погружение".

Каждые 4-6 часов сантиметр за сантиметром хирурги погружали органы в брюшную полость. А на втором этапе малышу сделали пластическую операцию передней брюшной стенки. Мальчика выписали через месяц после операции. Родители не устают благодарить медиков за спасение сына.