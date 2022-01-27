Задержана банда нижегородцев, продававших "липовые" справки о вакцинации

В Нижнем Новгороде задержали шестерых граждан, подозреваемых в продаже ложных сертификатов о вакцинации. В их числе медсестра поликлиники и сотрудники турфирм.

Как сообщили в СК по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, медсестра одной из поликлиник города под чужим профилем вносила в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения недостоверные сведения о вакцинации против коронавируса граждан, которые на самом деле прививку не делали. Соучастниками являются в том числе сотрудники турфирм, которые подыскивали потенциальных клиентов и заполняли сертификаты о вакцинации.

В общей сложности следователи выявили более 50 фактов внесения недостоверных сведений о вакцинации и ревакцинации. Все подозреваемые задержаны. Их деятельность пресечена следователями СК совместно с оперативниками УФСБ по региону.