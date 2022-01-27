Более 250 человек эвакуировали в Норильске после ДТП с четырьмя автобусами

Массовая дорожная авария стала причиной эвакуации 270 человек на севере Красноярского края. На участке трассы Норильск-Кайеркан столкнулись семь транспортных средств, в том числе четыре пассажирских автобуса. Пострадавших нет. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла во второй половине дня 26 января в условиях метели, мороза и плохой видимости. В Норильске накануне было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду. Движение на дороге было ограничено. Вскоре после ДТП на место прибыла рабочая группа штаба "Шторм". Около 270 пассажиров были доставлены в ближайшее здание. Специалисты приступили к ликвидации затора на дороге.

Участникам организованной прокуратурой проверки предстоит дать оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения в Норильске.

Как рассказали в региональном главке МЧС, неблагоприятные погодные условия на Таймыре сохраняются. Сегодня автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель закрыта для всех видов транспорта.