Экспертиза одобрила строительство СКИФа под Новосибирском

Госкорпорация "Росатом" выдала разрешение на строительство Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Как пояснил директор Института катализа Сибирского отделения РАН (заказчик и застройщик проекта) академик Валерий Бухтияров, проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России, а затем управления госэкспертизы госкорпорации "Росатом". Строительство установки класса "мегасайенс" с источником синхротронного излучения поколения "4+" реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

- Сейчас мы приступили к подготовке основного контракта с генеральным подрядчиком. Пока на строительной площадке идут подготовительные работы, которые должны завершиться в марте 2022 года, - сообщил Валерий Бухтияров.

Параллельно в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН изготавливают оборудование, предназначенное для будущего ЦКП. Директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев сообщил, что условно комплекс будет состоять из двух частей - инжекционной части (линейный ускоритель и бустерный синхротрон) и накопительного кольца.

- Первая из них служит для приготовления пучка электронов с нужными параметрами, а вторая - для его использования. Уже произведена большая часть оборудования инжекционного комплекса. Что касается накопителя, то заканчивается проектирование, чертежи отдают в производственный цех, закупается необходимое оборудование и материалы. Весной 2022 года ученые рассчитывают получить первый электронный пучок проекта СКИФ в радиационно-защищенном зале ИЯФ, - отметил Евгений Левичев.

На физфаке Новосибирского госуниверситета в текущем учебном году появились три новые дисциплины для подготовки кадров для СКИФа. Специалистов для работы в ЦКП также готовят в Новосибирском государственном техническом университете, вузах Красноярска, Томска и других городов России. Первые два образовательных курса ФФ НГУ рассчитаны на магистрантов, у которых нет предварительной подготовки по теме синхротронных исследований.

По прогнозам, Сибирскому кольцевому источнику фотонов к 2024 году потребуется 350-400 сотрудников - специалистов для обслуживания ускорительного комплекса и организации исследований на экспериментальных станциях. Евгений Левичев говорит о том, что нужны специалисты для проектирования новых станций СКИФ - к 2030 году их планируется создать как минимум тридцать.

Между тем

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщила, что, согласно утвержденной главой региона дорожной карте, начались подготовительные работы по созданию инженерных и транспортных коммуникаций на площадке строительства СКИФа. В 2022 году в Кольцово запланированы работы на трех объектах дорожной инфраструктуры, что должно повысить транспортную доступность ЦКП.