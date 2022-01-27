"Этерну" назвали палиндромом шекспировского "Гамлета"

Разработанный группой сибирских ученых искусственный интеллект установил, что сюжет популярной российской фэнтези-саги "Этерна" является палиндромом трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет". Внимание, текст содержит СПОЙЛЕРЫ!

Бьющая рекорды по просмотрам на "Кинопоиске" "Этерна" основана на серии романов писательницы Веры Камши "Отблески Этерны". Действие разворачивается в вымышленном мире под названием Кэртиана, а территориями правят великие знатные дома. В первой части находящийся в изгнании наследник свергнутого рода пытается вернуть себе трон.

- Проанализировавший вышедшие эпизоды фэнтези-саги Искусственный интеллект выяснил, что основные сюжетные сцены "Гамлета" встречаются в "Этерне" в обратном порядке, - рассказал "РГ" один из авторов разработки, руководитель проекта AI, ученый Евгений Гарин. - В обратном порядке в "Отблесках Этерны" происходит и эволюция главного героя - Рокэ Алве. Если в начале произведения Рокэ Алве предстает читателям главным антагонистом, то к концу хроники он становится героем. В трагедии Шекспира все наоборот. Если в начале Гамлет - охваченный праведным гневом герой, то в конце трагедии перед читателем предстает антагонист, повинный в смерти многих невинных людей.

Искусственный интеллект обнаружил в произведениях более 10 идентичных сюжетных сцен. Например, Король безуспешно пытается отравить вином Гамлета. А Ричард Окдел точно также безуспешно пытается отравить Рокэ Алва. Гамлет сражается на дуэли с Лаэртом и убивает его. А Рокэ Алва на дуэли убивает Эгмонта Окдела (отца Ричарда Окдела). В "Гамлете" Солдаты во дворце Эльсинор видят призрак умершего короля. Ученики школы Лаик, в одном из его заброшенных залов, видят вереницу идущих призраков.

- Последняя книга "Отблесков Этерны" еще не издана. Существует большая вероятность, что в последней книге Рокэ Алва погибнет, - говорит Евгений Гарин.

Искусственный интеллект также обнаружил, что совпадают не только социальные графы главных героев, но и социальные графы других персонажей. Король-узурпатор Фердинанд Олар как две капли воды похож на короля-узурпатора Клавдия. Братья Йоганн и Норберт Катершванц, школьные друзья Ричарда Окдела, находятся на воинской службе у Фердинанда Олара точно также как детские друзья Гамлета Розенкранц и Гильденстерн служили у Клавдия. А призрак Эгмонта Окдела напоминает призрак "тень отца" Гамлета.

По словам ученых, авторы современных произведений нередко прибегают к различным уловкам, чтобы скрыть копирование сюжета. Например, могут полностью поменять пол всех персонажей, как это произошло с Золушкой Шарля Перро, превратившейся в Гарри Поттера. Искусственный интеллект научился распознавать анаграммы и палиндромы сюжетов.