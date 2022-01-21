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Первая часть "Этерны" побила рекорд "Пищеблока" на "Кинопоиске"

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    21.01.2022, 17:04
Текст:   Ася Кушнарева

"Кинопоиск" опубликовал итоги просмотров российской фэнтези-саги "Этерна" за первые сутки. По информации компании, отечественный ответ "Игре престолов" показал лучший старт среди собственных проектов "Кинопоиска".

Первый эпизод "Этерны" вышел только 20 января и уже лидирует с более 100 000 просмотров. Проект даже обогнал мистический сериал "Пищеблок", снятый в 2021 году по роману Алексея Иванова. В русскоязычном сегменте Twitter хэштег #этерна в течение дня держался в топ-3 популярных трендов.

"Этерна" основана на серии романов писательницы Веры Камши "Отблески Этерны". Действие разворачивается в вымышленном мире под названием Кэртиана, а территориями правят великие знатные дома. В первой части наследник свергнутого рода, находящийся в изгнании, пытается вернуть себе трон.

В ролях - Юрий Чурсин, Анар Халилов, Павел Крайнов, Денис Нурулин, Валентина Ляпина, Сергей Горошко, Сергей Гилев, Вениамин Смехов и другие.

Ранее сообщалось, что остальные части "Этерны" выйдут в начале 2023 года.

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