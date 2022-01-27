К каким рискам готовятся сибирские аграрии в новом сезоне

Синоптики обещают сибирякам раннюю весну. Поэтому эпизоотические ситуации, стабильно возникающие в мире и стране, тоже могут возникнуть раньше, чем обычно.

В прошлом году в Сибири и на Урале вновь были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, но Омскую область инфекция обошла стороной.

- Годом ранее мы понесли значительный урон, поэтому были готовы и предприняли ряд мер, - пояснил корреспонденту "РГ" министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. - В каждом районе мобильные рабочие группы ежедневно выезжали в подсобные хозяйства, контролировали содержание птиц. Выписали и выдали сотни штрафов и предписаний. В результате нарушения удалось свести к минимуму. Именно активная работа с населением избавила нас от ЧС в 2021 году.

По словам экспертов, птичий грипп приходит в регионы вместе с перелетными стаями диких пернатых. Приземлиться они могут где угодно, поэтому от занесенной заразы страдают даже крупные птицефабрики. В прошлом году из-за вируса пришлось уничтожить четыре миллиона голов в Томской области, в 2020-м было отчуждено полтора миллиона кур в Омской области. Экономике нанесен ощутимый удар.

- На Иртышской птицефабрике, которая закрывала потребности региона в яйце более чем на шестьдесят процентов, пришлось уничтожить все поголовье, - вспоминает Николай Дрофа. - Чтобы не потерять рынок и торговые места, сохранить кадровый потенциал, руководство предприятия решило не разрывать партнерские договоры, закупала яйцо в других регионах. В нынешнем январе фабрика сумела выйти на производство в девятьсот тысяч штук яиц в сутки и уже к весне восстановит прежние показатели в один миллион.

Новый сезон омичи, наученные горьким опытом, начали с масштабной вакцинации, завершить которую необходимо до прилета зимующих птиц. В регионе готовы привить не менее миллиона голов кур, гусей, уток, индюшек.

Для селян процедура вакцинации бесплатная и добровольная. Ветеринары объясняют птицеводам, что препарат для пернатых безвреден и не влияет на качество яиц и мяса. А поскольку эпизоотическая ситуация остается напряженной, прививки делать надо.

Готовятся селяне и к другим рискам - аномальным дождям, засухе, суховеям, нашествиям вредителей. Один из эффективных способов избежать финансовых потерь - страхование. Стимулируя аграриев, государство возмещает им половину стоимости полиса. Потому участников программы с каждым годом становится больше.

В 2020-м по объему страхования Омская область была второй в России и первой в СФО. В 2021 году из-за сокращения поголовья птицы показатели снизились на пять процентов, однако позиции лидера регион не потерял.

Стоит признать, что оформить полис непросто - это связано с жестким соблюдением санитарных норм, технологий и агротехники. Например, полеводы должны подать заявку в страховую компанию сразу после посевной. Экспертная комиссия непосредственно на поле проверит качество всходов, глубину посадки и только потом даст добро. В прошлом году в ряде районов Омской области ЧС по засухе объявили уже 12 июня, и страховщики отказались заключать договоры с рядом хозяйств. Между тем государственную поддержку пострадавшие от чрезвычайной ситуации селяне получают только при наличии страхового полиса.

Стимулирует аграриев оформлять страховку и так называемая погектарная поддержка. Для тех, у кого есть полис, ее сумма в два раза больше. То есть за каждый гектар застрахованных посевов полеводы получат не 130, а 260 рублей.

В минувшем году на компенсацию страховых затрат в растениеводстве региону выделили 69,7 миллиона рублей, в животноводстве - 22 миллиона. Страховые договоры заключили все крупные птицеводческие и свиноводческие хозяйства. В молочном животноводстве, где рисков меньше, аграрии делают ставку на вакцинацию.

Впрочем, в связи с распространением новых инфекций из приграничной с Казахстаном зоны есть повод позицию пересмотреть. Тем более что кредиты банки выдают только предприятиям, имеющим полис. Государство также помогает только тем, кто заботится о безопасности. Например, в засушливом 2021 году омские животноводы получили 345 миллионов рублей федеральных и региональных субсидий на приобретение кормов.

А вот пчеловоды оформляют страховку крайне редко.

- По большому счету отрасль находится в тени. Так что юридически пасечники не имеют права рассчитывать на гос-поддержку - например, в виде пятипроцентных льготных кредитов, - поясняет Николай Дрофа. - По этой же причине не выстроены их отношения с полеводами. Тот же рапс требует в сезон до десяти химических обработок от вредителей. Легальных владельцев ульев оповещают о предстоящих мероприятиях. Тем же, кто работает неофициально, приходится терпеть убытки.

Впрочем, ничто не мешает аграриям сменить приоритеты. Тем более в этом году объемы господдержки агрострахования выросли: для омских растениеводов - до 122 миллионов рублей, для животноводов - до 26 миллионов.

Тем временем

В начале 2022 года сразу в нескольких районах Бурятии введен режим ЧС из-за вспышки нодулярного дерматита, поражающего рогатый скот. На данный момент утилизировано более 2 200 голов, очаги заражения ликвидированы, идет прививочная кампания. "Поэтому животноводам Дальнего Востока и Сибири необходимо активизировать страховую защиту промышленного поголовья рогатого скота, - уверен президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. - В 2021 году в России было зарегистрировано 42 случая заболевания животных нодулярным дерматитом. В последние десятилетия эта африканская инфекция охватила Ближний Восток, Турцию, Евразию, включая Россию. А эффективного метода ее лечения не существует".