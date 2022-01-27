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27.01.2022 10:51
Рубрика: Власть

Как в Новосибирске обновляют автопарк общественного транспорта

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 18(8666)
В Новосибирск продолжают поступать новые автобусы, закупленные по программе обновления муниципального транспорта. Всего город получит 150 единиц транспорта, который выйдет на маршруты в феврале этого года.
Новые пассажирские автобусы работают на газомоторном топливе и соответствуют требованиям доступной среды. Фото: Татьяна Кравченко Новые пассажирские автобусы работают на газомоторном топливе и соответствуют требованиям доступной среды. Фото: Татьяна Кравченко
Новые пассажирские автобусы работают на газомоторном топливе и соответствуют требованиям доступной среды. Фото: Татьяна Кравченко

В числе основных проблем мегаполиса - работа общественного транспорта. Дождаться автобус в девять (не говоря уже про десять) часов вечера - большая удача. Днем муниципальные автобусы тоже ходят с непостоянным интервалом. К изношенности транспортных средств добавляется кадровый дефицит - нет желающих работать водителями и кондукторами.

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Как показал социологический опрос населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Новосибирской области за 2021 год, транспортным обслуживанием в Новосибирске довольны 55,79 процента респондентов (всего опрошено более 1300 человек). Годом ранее этот показатель составлял 67,5 процента. Опрошенные отмечают плохое техническое состояние транспорта, отсутствие рейсов в нужное время и прямого сообщения с некоторыми пунктами города, высокую стоимость проезда и неудобный график движения.

При поддержке регионального правительства автопарк общественного транспорта обновляется. В конце прошлого года в город поступили 27 автобусов большой вместимости НефАЗ, следом - еще 23. Оставшиеся пятьдесят автобусов НефАЗ должны поставить до конца июня 2022 года. Также в 2021-м в Новосибирск прибыло 48 автобусов среднего класса "Вектор 8.8" (ПАЗ).

Всего по схеме финансового лизинга муниципалитет получит 150 новых автобусов - 100 НефАЗов и 50 "Векторов". По сообщению пресс-службы областного правительства, на эти цели направлено 2,45 миллиарда рублей, в том числе почти два миллиарда - областные средства.

Новые пассажирские автобусы работают на газомоторном топливе и соответствуют требованиям доступной среды. Они поступят в муниципальное ПАТП-4, для их размещения и обслуживания подготовлены дополнительные площадки в Первомайском, Советском и Кировском районах.

Фото: Татьяна Кузнецова
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По словам директора ПАТП-4 Романа Дронова, сейчас парк предприятия насчитывает 120 единиц, включая 55 новых МАЗов и НефАЗов. Они работают на двенадцати городских маршрутах. Пополнение автопарка до 230 единиц позволит увеличить их число до шестнадцати.

Первые НефАЗы в прошлом году вышли на маршруты Советского района - №№ 23 и 45. Также планируется задействовать новые автобусы на маршрутах Ленинского, Октябрьского, Калининского районов и Центрального округа (№№ 36, 21, 68, 70), а также возобновить работу маршрута № 88.

- При выборе транспорта мы делаем основную ставку на автобусы большой вместимости. Но есть маршруты, где пассажиропоток небольшой, и для них нужны машины среднего класса. Выбор был сделан в пользу автобусов "Вектор 8.8" производства Павловского автозавода. Помимо этого, предстоит решить ряд организационных задач: в частности, укомплектовать штат, а также решить вопрос с заправками - в Новосибирске пока очень мало газозаправочных станций. Сейчас на территории ПАТП-4 строят газовую заправку, ее планируют ввести в эксплуатацию в марте этого года, - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Кстати

В декабре 2020 года в Новосибирск поступило 15 автобусов белорусского производства - тогда город получил 100 миллионов рублей на обновление подвижного состава по проекту "Народный бюджет". Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в этом году ведомство продолжит формировать заявку на покупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

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