МЧС откроет в Арктике базу поисковой техники и новые пожарные части

В Норильске в торжественной обстановке открыта новая пожарно-спасательная часть площадью более тысячи квадратных метров, в которой будут нести службу более сорока спасателей и пожарных. Она построена в развивающемся районе Оганер с населением почти пять тысяч человек. На ее вооружение МЧС России поставлены четыре новейших пожарных автоцистерны "Урал "Next 5557".

На церемонии открытия во время своей рабочей поездки в регион врио главы МЧС России Александр Чуприян отметил важность материально-технического обеспечения пожарных и спасателей, дислоцированных в Арктической зоне.

- Новое пожарное депо встанет на защиту социально значимых объектов, построенных по спецпроектам для работы в суровых условиях арктической зимы, - 15-этажной больницы с ковидным госпиталем и перинатальным центром, - сообщил он.

Кроме этого, врио министра поделился дальнейшими планами МЧС в Арктике. По словам Александра Чуприяна, в арктическом населенном пункте Дудинка запланировано строительство объекта для базирования техники арктического поисково-спасательного отряда.

- Для обеспечения безопасности поселка Диксон предусмотрено строительство быстровозводимого пожарного депо. А в населенных пунктах Караул и Хатанга Таймырского муниципального района планируется строительство пожарно-спасательных частей, - сообщил врио министра.

А еще согласно сверстанным планам МЧС в Красноярске планируется создание образовательно-спортивного многофункционального центра "Планета безопасности".