МЧС откроет в Арктике базу поисковой техники и новые пожарные части

На церемонии открытия во время своей рабочей поездки в регион врио главы МЧС России Александр Чуприян отметил важность материально-технического обеспечения пожарных и спасателей, дислоцированных в Арктической зоне.
- Новое пожарное депо встанет на защиту социально значимых объектов, построенных по спецпроектам для работы в суровых условиях арктической зимы, - 15-этажной больницы с ковидным госпиталем и перинатальным центром, - сообщил он.
Кроме этого, врио министра поделился дальнейшими планами МЧС в Арктике. По словам Александра Чуприяна, в арктическом населенном пункте Дудинка запланировано строительство объекта для базирования техники арктического поисково-спасательного отряда.
- Для обеспечения безопасности поселка Диксон предусмотрено строительство быстровозводимого пожарного депо. А в населенных пунктах Караул и Хатанга Таймырского муниципального района планируется строительство пожарно-спасательных частей, - сообщил врио министра.
А еще согласно сверстанным планам МЧС в Красноярске планируется создание образовательно-спортивного многофункционального центра "Планета безопасности".