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Рубрика: Общество

Школьники Новосибирской области уйдут на дистанционное обучение

Текст: Никита Зайков
В Новосибирской области выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Как рассказал губернатор Андрей Травников, в связи с распространением пятой волны заболевания было принято решение о переходе школьников на обучение в условиях карантина.

- Уже можно говорить, что новый штамм "омикрон" распространяется по территории сибирских регионов, в том числе в Новосибирской области. Это видно по клинической картине, - заявил глава региона, назвав ряд особенностей пятой волны.

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В частности, "омикрон" все чаще поражает детей. При этом на фоне его выявления продолжает распространяться и штамм "дельта", а сама пятая волна, по сравнению с предыдущими, движется с запада на восток гораздо быстрее. Темпы заболевания в Сибири практически синхронны с распространением коронавируса в центральной части страны. Все это вынуждает местное правительство готовить новым меры ограничений.

- Оперативным штабом по противодействию распространению заболевания готовятся решения в отношении работы школ. Решение о введении всеобщего карантина, - подчеркнул губернатор Новосибирской области. - У нас и сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости COVID-19 и ОРВИ ушли на карантин. Готовится решение для введения всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника. Форму карантина из минобразования дорабатывают, он будет дифференцируемый.

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Детали будут доработаны до конца сегодняшнего дня. Предположительно, для младших школьников объявят двухнедельные каникулы. Средние и старшие классы на дистанционное обучение, а для одиннадцатиклассников будет введена форма тестирования. Малокомплекные сельские школы будут переводиться на карантин в случае выявления там очагов болезни.

- Новосибирская область готова к встрече пятой волны, - отметил Андрей Травников. - В течение трех-пяти дней мы готовы дополнительно перепрофилировать необходимое количество стационарных коек. В том числе задействовать те детские больницы, которые в предыдущее волны не использовались. Это будет сделано по мере необходимости, не допуская ущерба экстренной и плановой помощи.

Кроме того, регион обеспечен лекарствами, которые приобретались за счет резервного фонда правительства региона. Также, по словам главы региона, область получит на эти цели очередной транш из федерального бюджета - более 100 миллионов рублей.

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