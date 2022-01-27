В Омске обсудили создание города-аэротрополиса

Министерство экономики Омской области представило для публичного обсуждения проект стратегии развития региона до 2030 года. Он предполагает, в частности, создание мультимодального транспортно-логистического центра федерального значения на базе аэропорта Омск-Федоровка, строительство которого началось еще в 1982 году.

Власти подчеркивают, что необходимость обновления главного стратегического документа в Омской области назрела давно.

- Условия последних лет стали катализаторами изменений, требующих новых подходов, - поясняет региональный министр экономики Анна Негодуйко. - Проект документа содержит положения, сформированные экспертами ключевых отраслей на стратегической сессии. Окончательное решение будет принято по результатам общественной экспертизы. Предложения принимаются до 31 января текущего года.

Проект долгосрочного стратегического документа состоит из четырех ключевых блоков: комфортные условия для жизни и развитие человеческого потенциала, эффективная система государственного и муниципального управления, конкурентоспособная экономика, пространственное развитие.

Стратегия-2030 предполагает два сценария: консервативный (умеренный рост инвестиций за счет существующих предприятий) и целевой, рассчитанный на интенсивное развитие.

Один из мегапроектов, который рассматривает областное правительство и который включен в проект стратегии, - создание полноценного транспортно-логистического комплекса, включающего аэропорт, автомагистраль, железную дорогу, речпорт, нефтепровод, индустриальный бизнес-парк, таможенные терминалы, научно-выставочный комплекс, жилой микрорайон и другие инфраструктурные объекты. По сути речь идет о создании города-спутника Омска - аэротрополиса.

Территориально он расположится в Федоровке, на месте долгостроя аэропорта. Логистическое обоснование хаба разработчики упаковали в проект, который назвали "73-й меридиан".

- На карте мира он связывает Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Тюменскую и Омскую области в России, а также Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Иран, Пакистан и Индию. Некоторые из этих стран уже выразили заинтересованность в создании новых экономически выгодных сухопутных и воздушных коридоров, - пояснил корреспонденту "РГ" председатель Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности региональной экономики Омской торгово-промышленной палаты Игорь Глушков. - Транзитный потенциал страны сейчас используется на три-пять процентов. Благодаря развитию новой логистической инфраструктуры и обслуживанию транзитных грузопотоков Россия могла бы зарабатывать ежегодно порядка 120 миллиардов евро.

По мнению экспертов, реализация проекта помогла бы оптимизировать отечественную логистику. Например, сейчас многие товары из КНР поставляют в Сибирь через Москву и Санкт-Петербург, а расходы за этот "крюк" ложатся на плечи предпринимателей и потребителей.

Между тем экономисты посчитали, что только на строительство аэропорта требуется 27 миллиардов рублей. Поэтому осуществить проект предполагается на условиях государственно-частного партнерства.

Напомним, что решение о строительстве аэропорта Омск-Федоровка приняли еще в 1979 году. В 1980-е годы был проведен ряд подготовительных работ. Потом строительство неоднократно возобновлялось, но существенных сдвигов не произошло.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Аэропорт Федоровка необходим для развития внешнеэкономических связей России с азиатскими странами. Это миссия Омской области. В данном направлении уже сделаны важные шаги. В частности, подписано соглашение о базировании в Омске крупной авиакомпании Red Wings. О намерении зайти в воздушное пространство региона заявил и бюджетный перевозчик Citrus компании S7 Group. Новые воздушные партнеры позволят существенно расширить географию полетов. А это станет стимулом для создания нового грузового хаба в омском регионе.