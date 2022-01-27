В Омской области возобновят строительство Красногорского гидроузла

Если раньше целесообразность возведения гидроузла в Омской области вызывала сомнения, то теперь она очевидна. Климат становится засушливым. Иртыш катастрофически мелеет, ставя под угрозу стабильное водоснабжение Омска. А в Казахстане и Китае, где расположены верховья реки, растет потребление воды. Уровень Иртыша также зависит от объемов сбросов ГЭС в Казахстане. Красногорская плотина - один из способов избавиться от такой зависимости.
В объект уже вложено 5,5 миллиарда рублей. Чтобы ввести его в эксплуатацию, требуется еще десять миллиардов.
Достраивать гидроузел запланировано в два этапа. На первом - в 2022-2024 годах - все работы будут финансировать из средств федерального бюджета. А вот завершать стройку омичам придется самостоятельно.
Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном минстрое, на первом этапе необходимо прежде всего привести в надлежащее состояние и пустить систему водопонижения, которая обеспечит безопасность строительно-монтажных работ. С использованием технологии струйной цементации укрепят основание строительных котлованов. Кроме того, отремонтируют и восстановят железобетонные конструкции и сооружения.
Первый этап также предполагает строительство всех основных и второстепенных со-оружений левого берега и судоходного шлюза. Плюс прокладка инженерных сетей, комплекс работ по технологическому присоединению, поставка и монтаж оборудования, благо-устройство территории. Второй этап - строительство русловой низконапорной плотины и создание водохранилища.
Напомним, что решение о достройке Касногорского гидроузла было принято прошлым летом, после визита в Омскую область зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей вопросы экологии в СФО. К тому времени проект достройки объекта уже был готов.
- Однозначно нужно завершать эту стройку, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - В нее вложено уже очень много средств и труда. Климат меняется. Жители нашей страны и сопредельных государств это уже почувствовали. Периоды дефицита воды будут нарастать. Поэтому проблему гидроузла нужно решать, причем не откладывая.
Справка РГ
Красногорскую плотину в Омской области начали возводить еще десять лет назад, однако по разным причинам, в том числе в связи с банкротством подрядчика, строительство затянулось, а в 2016 году окончательно остановилось. По данным регионального минстроя, на данный момент объект готов наполовину. Его содержание обходится Омской области в пятьдесят миллионов рублей ежегодно.