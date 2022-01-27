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27.01.2022 11:06
Рубрика: Власть

В Омской области возобновят строительство Красногорского гидроузла

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 18(8666)
Федеральное правительство выделит четыре миллиарда рублей на достройку Красногорского гидроузла в Омской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Уровень Иртыша достиг критически низкой отметки, поэтому строительство, остановленное шесть лет назад, решили возобновить. Плотина обеспечит Омску надежное водоснабжение.

Если раньше целесообразность возведения гидроузла в Омской области вызывала сомнения, то теперь она очевидна. Климат становится засушливым. Иртыш катастрофически мелеет, ставя под угрозу стабильное водоснабжение Омска. А в Казахстане и Китае, где расположены верховья реки, растет потребление воды. Уровень Иртыша также зависит от объемов сбросов ГЭС в Казахстане. Красногорская плотина - один из способов избавиться от такой зависимости.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости
Амурская область получит более 4 млрд рублей на гидрозащитные сооружения

В объект уже вложено 5,5 миллиарда рублей. Чтобы ввести его в эксплуатацию, требуется еще десять миллиардов.

Достраивать гидроузел запланировано в два этапа. На первом - в 2022-2024 годах - все работы будут финансировать из средств федерального бюджета. А вот завершать стройку омичам придется самостоятельно.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном минстрое, на первом этапе необходимо прежде всего привести в надлежащее состояние и пустить систему водопонижения, которая обеспечит безопасность строительно-монтажных работ. С использованием технологии струйной цементации укрепят основание строительных котлованов. Кроме того, отремонтируют и восстановят железобетонные конструкции и сооружения.

Первый этап также предполагает строительство всех основных и второстепенных со-оружений левого берега и судоходного шлюза. Плюс прокладка инженерных сетей, комплекс работ по технологическому присоединению, поставка и монтаж оборудования, благо-устройство территории. Второй этап - строительство русловой низконапорной плотины и создание водохранилища.

Напомним, что решение о достройке Касногорского гидроузла было принято прошлым летом, после визита в Омскую область зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей вопросы экологии в СФО. К тому времени проект достройки объекта уже был готов.

- Однозначно нужно завершать эту стройку, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - В нее вложено уже очень много средств и труда. Климат меняется. Жители нашей страны и сопредельных государств это уже почувствовали. Периоды дефицита воды будут нарастать. Поэтому проблему гидроузла нужно решать, причем не откладывая.

Справка РГ

Красногорскую плотину в Омской области начали возводить еще десять лет назад, однако по разным причинам, в том числе в связи с банкротством подрядчика, строительство затянулось, а в 2016 году окончательно остановилось. По данным регионального минстроя, на данный момент объект готов наполовину. Его содержание обходится Омской области в пятьдесят миллионов рублей ежегодно.

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