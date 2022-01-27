Вакцинированные студенты СибГИУ получили гаджеты Apple

В Сибирском государственном индустриальном университете провели необычную акцию - в Татьянин день среди вакцинированных студентов разыграли модные гаджеты и другие призы. В вузе отмечают, что в итоге число желающих получить прививку увеличилось на порядок.

Призы победителям розыгрыша в День российского студенчества вручил ректор СибГИУ Алексей Юрьев. Так, будущий строитель Вячеслав Семенов стал обладателем оригинального IPhone, Юлия Лобанова - Apple Watch, Екатерина Разыграева - AirPods.

Список участников и правила участия предварительно были размещены на сайте университета. Во время вакцинации в здравпункте СибГИУ разыгрывали дополнительные призы - толстовки, кружки, календари и браслеты, выполненные в фирменном стиле университета. Розыгрыш проходил в режиме прямого эфира и транслировался на официальных аккаунтах вуза в Instagram, VK и YouTube.

В итоге, как отметили в администрации СибГИУ, число студентов, желающих вакцинироваться, выросло в десять раз.

Прямая речь

Алексей Юрьев, ректор СибГИУ:

- Для того чтобы студенты имели возможность встречаться с преподавателями и однокурсниками очно, не болели ковидом, была организована вакцинация в здравпункте при СибГИУ. Мы разыграли айфон последнего поколения и другие "яблочные" гаджеты среди тех студентов, которые завершили вакцинацию в определенный правилами период. Это ощутимо стимулировало активность студентов.

Справка

СибГИУ - первый вуз Кузбасса. Образовательное учреждение было создано в июне 1930 года. Миссия университета состоит в формировании социально-образовательного центра Южно-Кузбасской агломерации, являющегося точкой притяжения талантливой молодежи, ученых и исследователей мирового уровня, для решения региональных, российских и глобальных задач. Университет - участник НОЦ мирового уровня "Кузбасс".